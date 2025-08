Exasistente de Paco Stanley revela presión para culpar a Bezares y responde a Jorge Gil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999, su muerte sigue siendo un misterio, pues todavía no se ha podido esclarecer por completo. Inclusive, este caso ha sido objeto de diversas investigaciones, pero no se ha logrado llegar a la verdad. De hecho, con el regreso de Mario Bezares a la televisión mexicana, la historia volvió a revivir y, con ella, sus hipótesis.

Jorge García Escandón fungió durante alrededor de ocho años como chofer y asistente del conductor de ¡Llévatelo! y ahora se animó a hablar sobre la supuesta presión de la que fue objeto por parte de elementos de la extinta Procuraduría General de Justicia, quienes, según él, tenían un interés especial en culpar del crimen a Rodríguez Bezares, mejor conocido por la gran mayoría como Mayito.

Además, Escandón mencionó a Jorge Gil, quien, como se recordará, también fue víctima del atentado donde perdió la vida Paco, justo cuando salía del restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en Anillo Periférico, Ciudad de México. Precisamente, Gil ha hecho un par de declaraciones en las que asegura no creer en la inocencia del hombre que alguna vez trabajó para el padre de Paco Stanley.

"Solo fue una imposición, llegaron así, me encerraron en una oficina. Se trataba de esto: 'Necesitamos que culpes a Mario', y yo dije: '¿Por qué lo voy a culpar? No, no sé, no, no tengo, no, no lo puedo culpar, no puedo culpar a nadie'. Y en ese momento me levantaron de la silla y 'quítale todas sus cosas y se va al reclusorio'", compartió García Escandón en entrevista para el medio de espectáculos Ventaneando.

El exempleado relató que tanto él como José Luis Rosendo Martínez —quien en ese entonces trabajaba como asistente de Bezares— fueron presionados para incriminar a este último, y que fue por negarse a participar que terminó en prisión. Por ello, no descartó que Gil también haya sido presionado. Asimismo, respondió al reclamo que Gil hizo hace unos días, cuando lamentó que Bezares nunca se interesara por su salud tras ser herido de bala en el atentado: "A mí tampoco me habló Jorge Gil en su momento, nunca preguntó cómo estaba. A pesar de que estábamos los dos en la camioneta. Él se quejaba mucho de por qué no había recibido llamadas, pero nosotros estábamos arraigados. O sea, todos los que éramos Paola, José Luis, Mario y yo", recalcó.

