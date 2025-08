Fernando Colunga responde a Nicola Porcella el llamarlo "gay" en rueda de prensa en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor mexicano, Fernando Colunga, recientemente decidió romper el silencio ante los audios filtrados en los que el polémico actor y presentador peruano, Nicola Porcella, está hablando con un amigo y aparentemente lo llama "gay" y filtra los sueldos de su novela juntos en Televisa. El galán de más de 50 años, dio una contundente respuesta al hecho, mientras que estaba en rueda de prensa de Televisa en vivo.

Una vez más, Kadri Paparazzi se fue en contra del exintegrante de Guerreros 2020, y tras asegurar que enfrentará demanda en México por violencia, filtraron unos audios de Porcella al supuestamente hablar de Omar Fierro y de Colunga. Aunque no mencionó apellidos, si dio nombres y al trabajar con ambos en Amanecer, se atribuyeron sus declaraciones a estos actores: "Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y el mundo, y eso no se lo va a quitar nadie, el tiene la novela más popular... aparte es un gay, te lo digo".

Tras esto, el exhabitante de La Casa de los Famosos México en un video salió a defenderse y aseguró que todo lo que dijo fue sacado de contexto y que además de todo, externó su admiración hacía Omar y Fernando, dejando en claro que nuca insultó al actor de El Maleficio: "Han sacado de contexto todo, primero que nada no digo la palabra que dice ahí y todo mundo se está colgando de eso y no es así. Entiende que se la agarren conmigo, que no les caiga bien, que me odien, pero no inventen cosas de personas que no tienen nada que ver aquí".

Ahora, después de mantener el silencio por semanas, el actor de El Amor Manda, mientras que estaba en la rueda de prensa para presentar el melodrama Amanecer, le fue dada la palabra por Juan Osorio para que hablara al respecto, a lo que al inicio, Colunga dijo que no era necesario, que lo interesante de los chismes siempre es dejar con la duda de si es verdad o mentira, por lo que bromearon al cuestionarle a Porcella si era cierto.

Finalmente, Colunga decidió confrontar la situación y aseguró que desde ese momento, el actor de El Amor No Tiene Receta va a ser su vocero personal y cuando tenga algo que decir y que quiera que todo se sepa, va a decírselo a Nicola para que él lo diga y así el que deba aguantar a la prensa sea él: "Después de todo esto que se suscitó con este señor, he decidido que a partir del día de hoy, es mi vocero personal, porque veo que todo lo que él señor dice todo el mundo lo repito. Con todo cariño, así vamos a trabajar. Yo te digo y tú dices, y ahí nos vamos, así que tu aguantas".

Fuente: Tribuna del Yaqui