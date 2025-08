Filtran VIDEO íntimo de Wendy Guevara con hombre casado; afirma le hackearon su Instagram

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora e influencer mexicana, Wendy Guevara, se encuentra en el centro del escándalo y tendencia en redes sociales, debido a que se acaba de filtrar un video íntimo de ella al tener relaciones con un hombre casado que se dedica a ser bailarín exótico. Ante esta problemática, la también actriz ha salido a defenderse y dio una contundente respuesta afirmando que por desgracia le hackearon su Instagram para agarrarlo de ahí y filtrarlo.

Fue la noche del pasado domingo 3 de agosto de este 2025, el nombre de Guevara se hizo viral, ya que la integrante de 'Las Pérdidas' fue víctima de la violación de su intimidad, ya que a través de su cuenta de Instagram subieron un video en el que aparece haciéndole un oral y teniendo relaciones sexual es con un hombre. Este hombre es el bailarín exótico que es casado y que su esposa salió a denunciarla cuando trabajaba en Miami, que ella dejó pasar y le restó importancia declarando que ella lo desconocía.

Ahora, después de esta situación, la actriz de Un Amor Viejo en París, ha salido a dar la cara y declarar con un poco de humor y seriedad que todas las personas hacen eso, pero que ahora la quieren hacer más famosa, mientras que en el lado serio, afirmó que sea como sea, nadie tiene derecho a difundir material sin consentimiento: "Se metieron a mi Instagram, y desde ahí lo subieron. Yo soy muy abierta y siempre he dicho que me grabo… pero eso no justifica que alguien viole tu privacidad".

Tras esto, declaró que no está en sus manos controlarlo que hacen los demás y sabe que ahora vendrán muchos comentarios variados, y ella solo va a dejar que pase, y se enfocará en su trabajo en Televisa y todo lo que ya tiene pactado y lo que venga, sin revelar si piensa tomar acciones legales: "Es algo que hacemos todos. ¿Qué hago yo? No está en mis manos. Hay gente que va a especular pero pues todo hace que te hagas más famosa. No voy a desgastar mi mente, lo que me gusta es trabajar".

Finalmente, con respecto a sus jefes en la empresa San Ángel y su trabajo como presentadora de las pre y post galas de La Casa de los Famosos México, declaró que fueron sumamente comprensivos y que no la despidieron o regañaron, sino que solo le dijeron que no se sintiera especial porque a muchos le han pasado cosas así: "Yo pensé que me iban a regañar pero no. Me dijeron: no eres la primera a la que pasa, así que no te sientas protagonista".

Fuente: Tribuna del Yaqui