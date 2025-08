Frida Sofía saca las garras por esposa de Adrián Di Monte y lanza mensaje a Sandra Itzel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días comenzó a circular la información de que la exestrella de La Rosa de Guadalupe, Sandra Itzel, contactó a Frida Sofía para que la ayudara a "abrirle los ojos" a la esposa de Adrián di Monte, actual habitante de La Casa de los Famosos México, pues, como te hemos informado en TRIBUNA, la actriz mexicana acusó al cubano de haberla violentado durante su relación.

Todo comenzó en el programa Todo para la mujer, con el periodista Ernesto Buitrón, donde el comunicador contó que la razón por la cual la cantante tomó dicha decisión se debe a que la hija de Alejandra Guzmán es muy amiga de Nuja Amar. Por ello, supuestamente Sandra consideró que era una buena idea acercarse a la modelo para que le advirtiera sobre las conductas violentas de Adrián a la empresaria de origen mexicano y libanés.

"Tengo una exclusiva que dar. Me reuní con una persona que no puedo decir quién, y escuché unos audios en los que Sandra Itzel buscó a Frida Sofía para que Frida Sofía atacara a Adrián di Monte y a Nuja, su esposa, pidiéndole apoyo y sororidad por lo que vivió con Adrián di Monte", aseguró el corresponsal de América TV y Mega. Sin embargo, este lunes reveló el audio donde la nieta de Silvia Pinal arremetía contra la bailarina.

Sandra Itzel

No obstante, la polémica primogénita de la rockera no tomó nada bien las palabras de Itzel, pues Maxine Woodside, titular de Todo para la mujer, aseguró que Nuja ha sido víctima de los internautas, quienes suelen insultarla por estar casada con el presunto agresor. Asimismo, Frida no solo le exigió a Sandra Itzel que dejara en paz a la pareja, sino que también le dio a entender que ahora tenía otra enemiga.

"Tú y yo ya no nos vamos a llevar bien porque dices algo y haces otra cosa, a mí eso me ca… y no te voy a dejar ni a ti ni a nadie pisotear a gente que no. Pero tienes una enemiga más en tu pu… lista. No te metas con Nuja. Lo que me importa es cómo eres una hipócrita y te haces la soberana de las mujeres, cuando lo que haces en realidad no solo es incitar y mandar a gente a atacar a una mujer que en realidad no te hizo absolutamente nada. Y a mí no me digas que no conozco a alguien que conozco por más de una década", afirmó la diseñadora.

