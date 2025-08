"He crecido de ellos, he madurado", Adrian Di Monte se sincera sobre Sandra Itzel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 3 de agosto, La Casa de Los Famosos vivió su primera gala de eliminación, en la cual se llevaron algunas sorpresas, mientras que la mayoría, exceptuando a Mar Contreras, se posicionaba detrás de Adrian Di Monte. Durante el posicionamiento, no fue él, sino Olivia Collins quien salió. Esto causando controversia por las acusaciones hacia el cubano por su exrelación con Sandra Itzel, de la cual habló después de que se le buscara eliminar por ello.

Aunque una parte de sus compañeros mencionaron a la esposa del cubano como la razón de su posicionamiento, algunos hicieron alarde de las acusaciones en contra de él, de manera directa o indirecta, a lo que Galilea Montijo le preguntó cuáles pensaba que fueron las razones para esto. El actor, que siempre se ha mantenido reservado con temas de su vida privada, decidió sincerarse y hablar sobre el tema.

Mucha gente se llevó una idea de mí por cosas del pasado, por una relación en mi pasado donde yo afectivamente soy responsable de todos mis errores. He crecido de ellos, he madurado”, expilcó.

Aseguró que en ese momento de su vida era una persona inmadura, además de aclarar que está consciente de que sus palabras no fueron correctas, pero también hizo hincapié en que lo sucedido tiene 10 años de haber pasado. "Pero ese ya es mi pasado y se sacó a la luz hace poco, hace 10 años que pasó eso, y yo no tengo nada que explicar”, declaró. No negó las acusaciones, pero sí dejó en claro que los episodios de violencia no serían verdad.

Jamás en la vida le he puesto el dedo encima a una mujer y jamás lo haré", aseguró.

En el caso de Sandra Itzel, no habría mencionado el tema directamente, pero sorprendió a usuarios al pronunciarse en lo que, según algunos, es un gesto de fortaleza y desafío. Puesto que a través de sus historias de Instagram, compartió un video de su tatuaje con la palabra "resiliencia" con el mensaje: "Resiliencia siempre, ese es mi mensaje para ustedes. Siempre se puede volver a volar". Aunque no mencionó a Di Monte, algunos detalles mostrarían una respuesta a la polémica.

Para finalizar, el día de hoy, después de las subidas y bajadas de la noche, así como los comentarios de sus compañeros. Mientras le dedicaba unas palabras a las personas que se encontraban observando la transmisión en vivo del programa, mencionó a su esposa, diciendo que "por favor" le mandaran mucho amor a sus redes sociales. Además de mandar un mensaje dejando en claro su relación: "Díganle que estoy pensando en ella (...), Y que la amo mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui