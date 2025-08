¿'La Casa de los Famosos México' despide a Wendy Guevara por VIDEO? Marie Claire responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora de origen venezolano, Marie Claire Harp, recientemente decidió emplear sus redes sociales, para que junto a una imagen al lado de la querida influencer y presentadora mexicana, Wendy Guevara, compartir un muy fuerte mensaje con el que responde contundente si es verdad que se ha tomado la decisión de despedir a la influencer de todo lo que tenga que ver con La Casa de los Famosos México.

Fue la noche del pasado domingo 3 de agosto de este 2025, el nombre de Guevara se hizo viral, ya que la integrante de 'Las Pérdidas' fue víctima de la violación de su intimidad, ya que a través de su cuenta de Instagram subieron un video en el que aparece haciéndole un oral y teniendo relaciones sexuales con un hombre. Como era de esperarse, dichas imágenes fueron capturadas antes de ser borradas y se han viralizado por todo Internet.

Por su parte, la actriz de Un Amor Viejo En París, mediante sus redes sociales respondió a la situación, destacando que alguien le hackeo su red social, y considera que fueron las personas que hace poco le robaron su celular, por lo que ya esperaba esto, y ella solo puede decir que siempre fue sincera al revelar que se ha grabado en momentos íntimos con consentimiento de las dos partes, pero, que aún así no le da el derecho a nadie de filtrarlo sin su consentimiento, más no ha aclarado que acciones tomara por esto.

De la misma manera, mucho se dijo que Rosa María Noguerón, ante este escándalo podría decidir darle la espalda y despedirla, pero, Marie Claire de forma indirecta dejó en claro que la apoyan por completo, y con una foto y mensaje de sus redes sociales, destacó que siempre sostendría la mano de Wendy para apoyarla y que era el momento de todos devolverle el favor de hacer tan felices a millones: "¡Siempre tendrás mi mano para ir juntas hasta donde tope! Es momento de devolverte el favor de hacer feliz a todo un país, todos a darte mucho amor".

Siendo directa y concisa, la presentadora de Cuéntamelo Ya!, le mandó a decir a Guevara que la amaba con todo su ser y ella era el reflejo de que lo que le pasa no la define, pero sí la fuerza con lo que se levanta ante cada obstáculo y sale adelante, declarando que es un ejemplo desde que nació: "Te amo con cada fibra de mi ser, y recuerda como dice aquel dicho 'la vida es el 10 % de lo que me sucede y un 90 % como reacciono ante ello' y tu, tienes un máster de cómo has reaccionado ante la vida desde que naciste".

Finalmente, pidió al público que dejaran de viralizar las imágenes en X, antes conocido como Twitter, y que ya no tocaran el tema, que no alimentaran el escándalo, porque al final del día no saben cuando puedan verse en una situación similar y querrían empatía como ahora la merece Wendy: "Y para ustedes el público, no hagan chistes de esto, no menciones, no contribuyas. Mañana no sabes en qué posición nos puede poner el destino, y ese apoyo emocional que necesitamos ahora, lo podrás necesitar tú. Te amamos Wendy".

