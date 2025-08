Maribel Guardia confiesa que sufrió abuso y hace triste confesión en 'VLA': "Me lastiman"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y cantante costarricense, Maribel Guardia, recientemente brindó una entrevista en la que por primera vez confesó que sufrió de abuso sexual, y durante este sinceramiento, hizo una triste confesión sobre las secuelas que aún enfrenta por esta situación. Poco después, enfrentó reporteros de Venga la Alegría y ante los cuestionamientos, declaró que la lastiman con sus rumores.

Guardia, después de tantos escándalos en los últimos meses, decidió sincerarse de su pasado y presente en el podcast Chingona Mente, al ser entrevistada por su creadora, Adriana Gallardo, en el cual no solo habló sobre la muerte de su único hijo, el actor y cantante, Julián Figueroa, sino que también recordó que cuando tenía solo cinco años de edad fue víctima de abuso sexual, dejando en claro que fue algo doloroso que se sintió culpable de lo que pasó, pero que sí lo contó y habló con su madre, que la ayudó en su proceso.

Ante esto, en el mismo podcast, la actriz de Lagunilla. Mi Barrio, declaró que enfrenta secuelas aún, después de 60 años de esta situación, pues cuando la abrazan con mucha fuerza no lo soporta y recuerda ese momento, queriendo empujar lejos a quién lo haga: "Primero tenía pavor cuando alguien me abrazaba y siempre, todavía, hasta el día de hoy no aguanto que me abracen fuertemente, porque mi instinto es empujar y tirar".

Ahora, cuando en el matutino de TV Azteca la captaron en su llegada al teatro, quisieron cuestionarle al respecto, pero, ella aseguró que tenía mucha prisa y no podía responder ni esa, ni ninguna otra de las preguntas que pudieran hacer, pues su puesta en escena estaba a nada de comenzar: "No lo he visto ni tengo tiempo, otro día me lo preguntan, todo lo que me pregunten y yo en estas carreras, en 40 minuto empieza la obra, no me he maquillado".

La actriz de Muchacha Italiana Viene A Casarse, al salir de su obra de teatro fue interceptada por los reporteros una vez más, pero ahora con preguntas de su estado de salud, a lo que una vez más negó rotundamente que vaya a Costa Rica por quimioterapias por su leucemia, destacando que no padece eso: "No, nadie, a Costa Rica voy a ver a mi mamá, ya saben que la adoro y ahora la iré a ver en su cumpleaños, que cumple 87 años, pero Dios es grande y estoy bien. No mi amor, Dios bendito no es cierto, el día que pase eso les diré eso".

Finalmente, la actriz de Corona de Lágrimas declaró que a ella le duele mucho ver como hay periodistas y medios que se inventan estas cosas, especialmente porque lastiman a sus familiares que al leer ello se preocupan, por lo que declara que es una lástima que pase eso: "Me da mucha tristeza que haya periodistas que se presten a este tipo chismes tan feos, porque pueden lastimar a la gente, a mi me lastima que digan cosas así de mi, y más a mi mamá. Pero estoy bien, bendito Dios es una noticia falsa".

Fuente: Tribuna del Yaqui