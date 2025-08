Nana Calistar: Horóscopos para MAÑANA martes 5 de AGOSTO de 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si quieres conocer antes que nadie qué te depara el futuro en cuestiones de amor, suerte y dinero, no te pierdas los horóscopos de Nana Calistar que TRIBUNA tiene para ti. Este martes 5 de agosto de 2025 hay una predicción especial para tu signo. Aquí te contamos lo que el universo ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Mi querido Aries, estos próximos días tu sentido de la intuición estará como nunca; hazle mucho caso y, si no te late algo, ya sabrás por qué es. Vienen mejoras en las relaciones familiares, pero pon atención a uno de ellos que te va a querer hacer pasar un mal rato.

Tauro

Es momento de lanzarte; si te gusta alguien, no esperes, es momento de que tomes la iniciativa. Si no te corresponde, por lo menos no te quedaste con las ganas; el no ya lo tienes, así que no tengas miedo a perder.

Géminis

El universo es sabio, Géminis; a veces no sabes para dónde ir, pero hay movimientos que te empujan a donde debes estar. Tómalo con calma y disfruta el proceso de cambio. Por otra parte, atento, se viene una escapada donde te la pasarás muy bien.

Cáncer

Ojo con esos celos que te cargas; todo parece ir muy bien en tu relación hasta que sacas tu lado tóxico y eso puede afectar. Si sientes que tu pareja es muy coqueta, las cosas siempre se arreglan hablando.

Leo

Los astros indican que en tu familia pronto vendrá un embarazo. Esa persona te usará como su confidente, así que prepárate porque va a necesitar de tu ayuda; es momento de hacer una buena acción.

Virgo

Atención, porque se viene un posible cambio de trabajo o posibilidad de un aumento, pero no te vayas por el canto de las sirenas, tienes que ponerte las pilas. Se ven nuevos amores; atención a una persona de piel clara.

Libra

Ay, Libra, traes un humor que ni tú aguantas; bájale tres rayitas. A veces eres muy hiriente con tus comentarios. Así que te recomiendo que te tranquilices o todo se te podría voltear.

Escorpio

Se viene una noticia algo delicada que puede ponerte de malas. Pero tu signo es fuerte y siempre has sabido lidiar con sentimientos extremos. Se viene algo de amores de una noche, pero aunque te la vas a pasar bien, debes tener cuidado.

Sagitario

Es momento de que te sientes a reflexionar qué es lo que haces con tu vida. A veces pierdes el tiempo en cosas que no tienen importancia. Te metes en muchos dramas tú mismo y la vida se va de largo.

Capricornio

Pon atención y mucho cuidado porque las enfermedades estarán a la orden del día. No dejes los cambios para después y, si puedes, mejorar la alimentación; tampoco te desveles mucho. Hay que tomar más agua y poner atención a esos dolores repentinos.

Acuario

Un "hola" inesperado cambiará por completo tu día y te dará alegría que tú no esperabas. También se visualiza un viaje con una amistad importante que te caerá muy bien; si es así, no lo pienses mucho y date el gusto.

Piscis

Se visualiza una etapa con mucho 'pegue'; estarás en la boca de todos y más de uno se quedará suspirando por ti; si ya tienes pareja, es momento de reforzar esos vínculos y dejar cualquier pelea tonta atrás.

No te pierdas ninguna actualización del horóscopo que Nana Calistar tiene para ti, antes que nadie, solo en TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui