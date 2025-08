Quería beso en la boca: Fan de Nodal habla de su íntimo momento con esposo de Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días, el nombre de Christian Nodal no ha dejado de estar en tendencia en todas las redes sociales y medios de comunicación, debido a que fue acusado de aparentemente presentarse ebrio en el escenario, específicamente en un concierto que ofreció en Lagos de Moreno, Jalisco. Este show generó numerosos comentarios, sobre todo porque el sonorense besó inesperadamente a un fan.

Como se sabe, la presentacion ocurrió en el marco de su primer aniversario de matrimonio con Ángela Aguilar, y ha muchos sorprendió que el cantante apareciera bajo los efectos del alcohol. Pero el momento más polémico de la noche ocurrió cuando Christian subió al escenario a un seguidor identificado como Ángel Mata, con quien se mantuvo muy cercano e incluso besó en la mejilla, mientras lo abrazaba por la espalda.

Debido a que este momento se volvió viral, el fanático de Christian ha decidido compartir detalles de cómo fue su encuentro con Nodal. En primer lugar, el joven narró cómo logró captar la atención del artista con un cartel durante un concierto y terminó cumpliendo su sueño al cantar junto a él en pleno show. Según su propio relato, fue una experiencia "maravillosa", pues pudo interpretar junto a su ídolo el tema Volver, volver.

Fan cuenta detalles de su encuentro con Christian Nodal

Sin embargo, Mata admitió que estar en un escenario con una figura tan importante lo hizo tener sentimientos encontrados: "Me sentía muy vulnerable, como que si estuviera desnudo enfrente de todos, o sea, como que todos me estaban mirando, fue un desafío muy perro, la neta, disfruté mucho esos 3 minutos, de verdad lo disfruté con todo mi ser, tanto que cuando me bajé del escenario yo dije: 'Es que allá arriba es mi lugar'", relató en un video de TikTok.

Además del contacto físico que se hizo viral, Mata hizo hincapié en otro momento que lo sorprendió durante su interacción con el cantautor de éxitos como Ya no somos ni seremos: "El chiste es que hay una parte donde me cachetea el Christian y yo me saco de pedo y digo: ‘Eh, what the fuck? (¿Qué carajo?)’. Fue increíble verlo en persona yo admiro mucho a Christian, de verdad", relató sonriente.

Finalmente, el joven, que acaparó titulares por su interacción tan cercana con Nodal, habló del instante cariñoso junto a su ídolo y, para sorpresa de los internautas, confesó que le hubiera encantado que el esposo de Ángela le diera otro tipo de beso: "Y lo del beso, ¿por qué no fue en la boca?".

Fuente: Tribuna del Yaqui