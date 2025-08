Sylvia Pasquel explica la razón médica detrás de la pausa en la gira de Alejandra Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alejandra Guzmán mantiene preocupados a sus fans desde hace tiempo, pues, como te informamos en TRIBUNA, la icónica rockera suspendió su gira hasta 2026, y desde entonces los rumores entre los internautas han ido en aumento. Sin embargo, ahora su hermana, Sylvia Pasquel, decidió sacar de dudas de una vez por todas a las personas que aún se preguntan por el bienestar de la cantante.

Antes que nada, es necesario destacar que hace un par de semanas, durante un encuentro con la prensa de TV Azteca, Pasquel se negó por completo a hablar del asunto, argumentando que la única persona a la que le correspondía hacerlo era a la intérprete de No Se Vale Llorar. No obstante, causó extrañeza que recientemente se presentara totalmente dispuesta ante las cámaras del popular programa de Televisa, Hoy.

"Al final del día, uno lo que quiere es hablar de su trabajo, y después pues sí, el chismecito y lo que tú quieras. Pero ya no existen las carreras, ya nada más es pura cosa personal, tergiversada, cambiada de contexto. Siempre me dicen que estoy de mal humor, o sea, el que conteste de una manera seria no quiere decir que esté de malas. Simplemente soy educada en la manera de responder, pero hay personalidades que tienen una mente chiquita y no alcanzan a percibir", dijo en aquel entonces la actriz.

Alejandra Guzmán sigue teniendo problemas por su cirugía

La mujer de 74 años explicó que la madre de Frida Sofía tuvo que someterse a una nueva cirugía relacionada con el padecimiento que la aqueja desde que se sometió a un tratamiento para embellecer su figura. Desde 2009, Alejandra Guzmán ha enfrentado serias complicaciones derivadas del procedimiento estético en el que le fueron inyectados polímeros en los glúteos, una sustancia que con el tiempo generó infecciones severas, encapsulamiento y necrosis de tejidos.

“Tú sabes que ella tiene un tema desde hace muchos años con los polímeros. Entonces, cuando se capsulan, la tienen que operar y le tienen que quitar un pedazo”, explicó la progenitora de Stephanie Salas. Ante este escenario, la descendiente de Silvia Pinal ha tenido que someterse a más de 20 intervenciones quirúrgicas, algunas de ellas de emergencia. A lo largo de los años, la cantante ha compartido con el público parte de este proceso, revelando lo doloroso y desgastante que ha sido para su salud física y emocional.

Fuente: Tribuna/ Agencia México