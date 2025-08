Terror en Imagen TV: Conductora de 'Sale el Sol' se desvanece al aire; paramédicos la ayudan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta se vivieron momentos de terror en la televisora de Imagen TV, debido a que la reconocida presentadora y también actriz mexicana, Gaby Ramírez, despertó la preocupación de sus compañeros y de los espectadores de Sale el Sol, cuando de la nada, simplemente se desvaneció al aire y salió del foco de las cámaras. El propio programa exhibió que paramédicos la ayudaron tras su crisis.

El pasado viernes 1 de agosto, Ramírez y Érika González estaban dando mucho de que hablar en la televisora antes mencionada, por el hecho de que tenía su famoso 'Duelo de Regias', en la que ambas se presentaron en el matutino para realizar una rutina de baile, de la que el público se encargaría de votar para descubrir cual fue la favorita, y de esta manera definir quién de las dos era la mejor regia en dicha empresa.

Pero ahora, la situación con la presentadora de Enamorándonos pasó de ser divertida y meramente de entretenimiento, para ser sumamente preocupante para sus millones de fans y espectadores de la emisión matutina, debido a que Gaby se mostró débil y mal ante las cámaras, cuando estaban todos al aire, desvaneciéndose un poco y teniendo que abandonar el foro de una manera sumamente abrupta.

Tras esto, en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, del programa conducido por Gustavo Adolfo Infante, compartieron un video en el que se puede ver el momento en el que un par de paramédicos le están checando la oxigenación y la presión arterial a la presentadora, junto al mensaje: "¡Nuestra @gabrirmz tuvo que ser atendida por los paramédicos durante el programa! #SaleElSol".

Hasta el momento, se desconoce completamente cómo se encuentra la expresentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, pues en la emisión no han dado declaraciones, incluso pese a que su colega ya no regresó al aire y no volvió a estar frente a las cámaras, y tampoco ella ha decidido aparecer mediante sus redes sociales para aclarar la situación, por lo que se espera que se diga algo hasta el próximo martes 5 de agosto.

Fuente: Tribuna del Yaqui