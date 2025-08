¿Venganza por su madre? Hijo de Chespirito manda mensaje a Florinda Meza tras bioserie

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de la polémica generada por la serie Chespirito: Sin querer queriendo, y tras revivirse las nada positivas declaraciones de Florinda Meza sobre la familia del difunto productor y actor, Roberto Gómez Bolaños, su hijo, el creador de dicha bioserie, Roberto Gómez Fernández, de manera inesperada, salió en defensa de la actriz, pidiendo mesura ante los señalamientos en distintas plataformas digitales.

El creador televisivo aseguró no guardar rencor hacia la viuda de su padre, pese a las expresiones en las que ella señalaba que Chespirito tenía "siete defectos", en alusión a sus hijos y su primera esposa, Graciela Fernández. Gómez Fernández respondió con apertura al próximo estreno del proyecto de la actriz: "Y ahora sí que bienvenido, entiendo que es un documental de su vida, de su historia, que contará cosas como siempre desde su perspectiva. Hacer un documental requiere más rigor, pero es que la palabra 'venganza', que la ponen ustedes, no entiendo a qué puede obedecer. Pero de que pondrá su perspectiva, pues pondrá su perspectiva".

Sobre la posibilidad de que la actriz que personificó a la icónica 'Doña Florinda' utilice este material para responder a la bioserie producida por él, Gómez fue claro con el hecho de que en su intensión jamás estuvo revivir entrevistas pasadas, sino contar la historia del creador de El Chapulín Colorado: "Todo lo que ha salido a manera de comentarios y rescatar entrevistas viejas, creo que no amerita. Y un comentario tan a la ligera más, podría ser motivo de una reflexión importante".

Finalmente, reiteró que su intención nunca fue atacar a Meza, dejando claro que la historia compartida entre ellos y su padre fue más compleja de lo que se percibe desde fuera: "Reprobable eso. Sí, muy mala onda. O no están de acuerdo, y ojo, esto no lo digo tampoco públicamente, pero es una cosa de tres personas. No es responsabilidad de una sola. De tres y hasta de más gente involucrada en donde circunstancias hacen que la vida tome ciertos rumbos que a veces son difíciles de entender y complicados".

Fuente: Tribuna del Yaqui