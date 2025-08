Yuridia y Matías confirman divorcio tras problemas para tener hijos: "No estábamos funcionando"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante muchos años se especuló que Yuridia y Matías Aranda no estaban funcionando como pareja e incluso se llegó hablar de un posible divorcio. En muchas ocasiones se especuló que la originaria de Hermosillo y el exintegrante de La Academia tuvieron fuertes crisis, que incluso las llevaron a atravesar separaciones; sin embargo, fue hasta ahora que ambos aceptaron estos problemas y revelaron la causa.

La intérprete de temas como Ángel y su esposo, quien además es su corista, decidieron sincerarse como nunca antes y contaron sobre los momentos difíciles que vivieron como pareja debido a que no podían concebir hijos, situación que incluso los llevó a considerar el divorcio. Durante un en vivo con sus seguidores, la cantante, quien fue madre a los 19 años de Phoenix, fruto de su relación con Edgar Guerrero, recordó los años de intentos fallidos al lado de Aranda.

Hoy por hoy tendríamos un bebé, un hijo de 11 años, si hubiéramos… O varios hijos. Uno de 11, otro de 10, otro de nueve, otro de ocho, otro de siete", comentó Yuridia, en tono reflexivo.

Acto seguido, el originario de Argentina abordó directamente el tema de sus problemas para tener hijos: "Un tiempo, no pudimos ser papás". Ambos coincidieron en que fue una etapa de incertidumbre y frustración que los llevó a tener muchos problemas de pareja: "No podíamos. No podíamos tener hijos", dijo Matías, mientras Yuridia reafirmó: "O sea, estuvimos un chingo de tiempo tratando de tener hijos y no se podía, y no se podía".

Yuridia y Matías Aranda confesaron que no podían tener hijos juntos

Las dudas sobre la fertilidad recayeron en ambos, pero no revelaron mayores detalles: "Y pensábamos que yo estaba fallando. O que ella estaba fallando". Fue en ese momento que la cantante sonorense recordó que ella le propuso a Aranda separarse, para que él pudiera cumplir su sueño de debutar en la paternidad: "Y yo le decía: 'Mati, neta, hay que divorciarnos porque yo siento que yo no te voy a poder dar hijos'".

Por su parte, Matías confirmó lo difícil que fue atravesar ese momento como pareja: "Sí, y eso fue real. Y era por porque no, no estábamos funcionando". Yuridia explicó su sentir en ese entonces con total honestidad y recordó que impulsó a su marido a dejarla, para que tuviera la oportunidad de ser padre: "Y era porque obviamente yo decía: 'Güey, no, tú tienes que estar con alguien que te pueda dar hijos'".

Después de todo lo que tuvieron que pasar, Yuridia y Matías lograron mantenerse unidos, atravesando una de las etapas más retadoras de su vida y ahora son padres de dos niños en común, Benicio y Noah Valentín, quienes nacieron en 2023 y 2025 respectivamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui