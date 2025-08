Casi la matan: Conductora de Televisa, a punto de ser asesinada de un balazo; esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora de Televisa, quien comenzó su carrera en TV Azteca, dejó sorprendidos a sus seguidores y colegas del medio debido a que en una reciente entrevista recordó que estuvo a punto de morir debido a que fue víctima de un atentado armado. La también actriz e influencer sufrió un intento de asalto a mano armada, recibiendo un balazo en el rostro que la llevó a enfrentar un difícil pronóstico.

Se trata de la española Mariazel, quien participó en telenovelas del Ajusco como Machos y Los Sánchez, mientras que en el Canal de Las Estrellas es ha sido parte de exitosos programas deportivos como La Jugada, así como Me caigo de risa en Canal 5. También ha triunfado en realitys como Inseparables: Amor al límite y Las Estrellas Bailan en Hoy.

Actualmente, Mariazel participa en el programa de Unicable Faisy Nights, donde recientemente se sinceró y recordó que cuando recién iniciaba su carrera, estuvo a punto de perder la vida: "Yo tengo, tuve una experiencia donde me dan un balazo hace muchos años, luego les cuento bien", recordó Mariazel, quien tiene más de una década casada con Adrián Rubio.

Mariazel recibió un balazo en el rostro

Platicando con una experta en ángeles, 'Zel' recordó que durante esa terrible experiencia ella se encontró con un suceso que no se imaginaba, ya que sintió que un ángel la cuidó en todo momento mientras luchaba por su vida: "La persona que llegó sin conocerme y tomó las riendas de la situación, pues fue una persona que yo no conocía, estaba ahí y se espera a que llegue la ambulancia y no llega", recordó.

La guapa española explicó que cuando este sujeto se aseguró de que se encontraba en buenas manos, desapareció, no sin antes dejarle su teléfono y su nombre, lo que la sorprendió aún más: "Me suben a la patrulla, llama a mi papá, me lo pasa, y me deja un papel y se llama Ángel, me dejó su teléfono y le llamé, pero ya no seguimos la comunicación". Cuando decidió llamarlo, Mariazel apenas pudo entablar unas cuantas palabras con él, por lo que considera que se trató de alguien que no era 100 por siento terrenal:

Hay quienes me dicen que era un ángel, pero yo creo que era un ser humano con ángel en la tierra", dijo conmovida.

El atentado donde casi muere

Los hechos tuvieron lugar hace casi dos décadas, en Coapa, CDMX, cuando Mariazel fue asaltada por un grupo de criminales, quienes intentaron quitarle sus pertenencias pero ella opuso resistencia e incluso los enfrentó. La actriz aventó sus cosas lejos y golpeó a uno de los presuntos, por lo que terminaron disparándole: "Me jala el pelo… abro la boca y me mete la pistola", recordó durante una entrevista con Yordi Rosado.

