De rival a aliada: Laura Bozzo une fuerzas con Irina Baeva tras perder demanda de Gabriel Soto

Ciudad de México.- Laura Bozzo sorprendió al público al revelar que ha unido fuerzas con Irina Baeva y Ninel Conde, en medio de la polémica que rodea el proceso legal que recientemente perdió ante la actriz rusa. La conductora, quien enfrentó una demanda por daño moral y difamación interpuesta por Gabriel Soto e Irina Baeva, ahora afirma respaldar a ambas mujeres en lo que denomina una lucha contra el abogado del actor.

"Yo estoy apoyando a Irina y a Ninel contra un abogado que realmente nos ha perjudicado a las tres de alguna manera. Tenemos órdenes de alejamiento y todo lo demás. Creo que a un abogado que insulta a una mujer ya deberían haberle quitado el título y debería estar preso", declaró Bozzo en un reciente encuentro con la prensa.

Laura Bozzo pierde proceso legal ante Irina Baeva

La polémica comenzó cuando se dio a conocer que Irina Baeva ganó el juicio que interpuso junto a Soto contra Bozzo, debido a declaraciones públicas que la conductora realizó sobre la expareja. Aunque el fallo fue desfavorable para Bozzo, la también presentadora negó cualquier enfrentamiento actual con la actriz rusa, e incluso habló de una posible alianza mediática. Por su parte, Irina Baeva no ha ofrecido declaraciones respecto al veredicto del juez, lo que ha alimentado especulaciones sobre cómo avanzará el conflicto ahora que Bozzo expresa públicamente su apoyo.

En el mismo diálogo con los medios, Laura Bozzo elogió a Ninel Conde, quien actualmente participa en 'La Casa de los Famosos México'. Bozzo, quien fue parte de una edición anterior del reality show, comentó con humor y admiración sobre el estilo de la cantante. "Ninel es guapísima. Es una diosa, tiene un cuerpazo. Yo la veo que todo el tiempo se arregla. Yo parezco la chacha de Ninel, porque no me interesa arreglarme. Si estoy fea o desmaquillada, me vale un carajo mi cara", dijo entre risas.

La inesperada cercanía entre Bozzo, Baeva y Conde marca un nuevo capítulo en sus relaciones públicas y legales. Lo que en su momento fue un conflicto judicial entre Bozzo y Baeva, ahora podría transformarse en una estrategia conjunta ante los medios y la justicia, según las palabras de la conductora. Aunque todavía no hay confirmación sobre nuevas acciones legales, no se descarta que la situación evolucione una vez que Ninel Conde finalice su participación en el programa de telerrealidad.

