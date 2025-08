¿De Televisa a prisión? Actriz de novelas habla de demanda por violencia contra Juan Osorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de una década la separación de la actriz Emireth Rivera, el productor de telenovelas Juan Osorio, sigue enfrentando la polémica por este tema, ya que la reconocida actriz de novelas, acaba de hablar de la demanda por violencia en su contra. Desde hace dos años están en una batalla legal por violencia psicoemocional, familiar e intento de despojo del departamento que ambos compartieron, ¿acaso pasa de Televisa a prisión?

Como se sabe, a mediados del año del 2023, Emireth, una de las exparejas de Osorio, interpuso una demanda legal en contra del reconocido productor de novelas como Mi Corazón Es Tuyo, en la que lo acusa de haberla violentado físicamente en esa casi década que estuvieron juntos, además de que lo acusó de haberle sido infiel con la muy polémica actriz, Niurka Marcos, con la cual tiene un hijo. En ese momento, Juan se negó a hablar del tema, y aún ahora jamás ha hablado al respecto.

Ahora, en TV Notas, Rivera ha declarado que no desea hablar más del tema porque le da flojera, y si no se ha podido concluir la situación es porque en México no son prontos ni expeditos con este tema, asegurando que hay muchas mujeres que pasan por lo mismo que ella con el padre de Emilio Osorio: "Hay una carpeta de investigación en la Fiscalía de la CDMX. Se acreditó la violencia psicoemocional. La violencia física no existió. Cuando una mujer vive violencia en sus espacios que deberían ser los más seguros, es algo que te marca".

Ante esto, declaró que se sintió disminuida emocional, moral y patrimonialmente, por el productor de ¿Qué Le Pasa A Mi Familia?, declarando que como él tenía más recursos y poder en la relación, especialmente de manera económica, señaló que vivió en una constante situación de violencia: "En la parte emocional igual, ya que apuestas por un proyecto de vida. En el video están las evidencias: La mentalidad de alguien que cree que los derechos de las mujeres no son importantes. Ahí se resume todo".

Se generó una simulación en contubernio con familiares de él para perjudicarme patrimonialmente. Existe un proceso no cerrado en el que hay engaño. Se manipularon documentos. Es un fraude procesal. Han sido años de desgaste. La que ha pagado las facturas más altas soy yo", agregó.

Sobre el porque no se fue antes o porque no denunció al productor de El Amor No Tiene Receta, señaló que siempre vivió con miedo, asegurando que con esas diferencias de poderes y alcances, en recursos económicos y políticos, el hablar era un mayor riesgo para ella exponerse y al final, tampoco quería escándalo, solo quiere justicia y solo la obtiene por lo legal: "Cuando no tienes redes de apoyo, cuando no te dejan trabajar y te dicen: 'Vete tú de la casa', supe que vivía violencia. No me victimizo. No tener recursos me mantenía atada. Mi madre dependía y depende de mí. Tuve que tragarme muchas cosas".

Finalmente, declaró que le teme a Osorio y a cualquier agresor, por lo que aclara que solo quiere que se detenga esta impunidad, y su intención no es perjudicar a nadie, sino hacerse justicia a ella, porque son sus derechos. "Hoy estoy muy construida. Ante la violencia vivida, lo primero es sanarte. Son 10 años de esto. Encontré una forma de vida en estas causas sociales, reivindicando los derechos de las mujeres. Estoy fortalecida. Todas debemos seguir adelante".

