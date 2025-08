Diego Boneta rechazó oferta millonaria para ser parte del especial de 'Mentiras'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de las reacciones del público por el anuncio de las presentaciones especiales de 'Mentiras' con la participación de Belinda y Mariana Treviño el primero de agosto, ha sido revelado que Diego Boneta podría haber formado parte del especial. Aunque el actor decidió declinar la invitación a una de las producciones del teatro mexicano más emblemáticas de los últimos años.

Esto se dio a conocer de la mano de Gustavo Adolfo Infante durante el programa De primera mano, mencionando que, si bien habría recibido una buena cantidad por su participación, actualmente no se encuentra interesado en formar parte de producciones teatrales. Aunque el protagonista de 'Luis Miguel: la serie' aclaró no haber tenido conversaciones sobre el proyecto, se manifestó alegre por el éxito que ha tenido la obra.

Infante dio a conocer que el actor habría recibido la invitación de parte del productor Alejandro Gou para ser Emmanuel, uno de los principales roles. No obstante, el artista optó por declinar la oferta. "Me enteré de que van a hacer seis funciones con Belinda y Mariana Treviño e invitaron a Diego Boneta como Emmanuel y no aceptó, que no quiere hacer teatro en México y me enteré de lo que le ofrecieron", declaró el comunicador.

De acuerdo con Infante, el histrión recibió una propuesta económica sumamente atractiva. "Le ofrecieron un millón de pesos por cada función, lo que sumaba seis millones por seis días, y aun así respondió que no le interesaba", señaló el titular de la emisión televisiva. Por su parte, la periodista Addis Tuñón señaló que Diego fue visto hace poco en un restaurante de la Ciudad de México mientras sostenía una conversación con empresarios extranjeros.

Probablemente ya tiene un proyecto en Estados Unidos", especuló.

Finalmente, Gustavo Adolfo recalcó: "Cada quien sabe cómo lleva su carrera, no está haciendo daño a nadie, solo no le interesó. Creo que estas seis funciones van a tener el foco del mundo de habla hispana. Va a ser una gran taquilla". Aunque la negativa de Boneta dejó sorprendidos a más de uno, el entusiasmo por las funciones especiales de 'Mentiras' no ha menguado. Con Belinda y Mariana Treviño al frente, el espectáculo promete convertirse en uno de los eventos más comentados en los últimos años.

Fuente: Agencia México