Francisco Céspedes estalla contra Susana Zabaleta: "Que Dios te proteja de ti misma"

Ciudad de México.- La relación profesional entre Francisco Céspedes y Susana Zabaleta, que durante años fue sinónimo de química escénica y presentaciones memorables, ha terminado abruptamente en un conflicto público que ha sacudido al mundo del espectáculo. La confrontación incluye acusaciones de acoso, supuestas mentiras sobre enfermedades, y un explosivo comunicado publicado por el cantautor cubano.

Todo comenzó tras una presentación en Oaxaca, donde Zabaleta acusó a Céspedes de haberle hecho un comentario sexual ofensivo con el micrófono abierto, frente al público y su entonces pareja, el comediante Ricardo Pérez. "Frente a todo el mundo me dijo: 'No te muevas así que se me para la ver…'", reveló Zabaleta en una entrevista. "Eso fue lo que dijo. Para él, a lo mejor, es su forma de hablar, pero no para mí".

¿Qué pasó entre Francisco Céspedes y Susana Zabaleta?

El comentario habría sido escuchado por los asistentes y generó una fuerte tensión en el escenario y tras bambalinas. Además, la cantante aseguró que Céspedes difundió información falsa sobre un supuesto cáncer que ella nunca tuvo, lo cual calificó como una "vendetta". "Lo que no sabe es que yo soy mexicana y él es cubano, y el que está fuera de su país es él, y el que está fuera de orden".

La respuesta de Francisco Céspedes: un mensaje directo y feroz

En respuesta a estas acusaciones, Céspedes publicó un extenso comunicado en redes sociales. En él, no solo niega las acusaciones, sino que sugiere que Zabaleta atraviesa un momento emocional complicado. "Mi conclusión es que debes estar enferma, muy enferma, con mucha rabia con la vida, tu pasado, no sé". El cantautor aseguró haber sido cercano a Zabaleta durante momentos difíciles y sentirse traicionado por lo que considera una manipulación mediática.

También arremetió contra su carrera artística:

"Escogiste el camino más fácil, cantar éxitos de otras y otros realmente artistas… y mientras buscabas más alto en estas y/o estos, más caricatura te volvías". Uno de los puntos más polémicos del mensaje de Céspedes fue su crítica a Zabaleta por usar el tema de la equidad de género de forma "oportunista": "Cuando utilizaste la igualdad de género dentro de tu ignorancia para congraciarte con el público y sin convicción alguna… lo sentí miserable de tu parte".

Además, lanzó una advertencia simbólica que ha generado preocupación entre algunos de sus seguidores: "Siento compasión por ti, no siento odio… pero ojo, esa es mi parte buena, la otra pide destrucción… no física, no es amenaza de muerte en lo absoluto… pero hay destrucciones que duelen mucho más… hasta tu nombre puede ser borrado de la historia".

El conflicto ha generado reacciones divididas en redes sociales. Mientras muchos apoyan a Zabaleta por visibilizar lo que consideran una agresión verbal, otros critican el tono y contenido del mensaje de Céspedes. Por su parte, el artista finalizó su comunicado con una mezcla de sarcasmo y compasión: "Hasta me estoy divirtiendo con esta estupidez tuya. Que Dios te proteja de ti misma para tu salvación. Buen día tengan todos".

La colaboración entre Francisco Céspedes y Susana Zabaleta alguna vez fue considerada una de las más sólidas en el escenario. Hoy, esa química se ha transformado en una disputa pública marcada por heridas profundas y declaraciones que siguen retumbando en los medios de espectáculos. Aunque ambos aseguran no querer continuar con la confrontación, sus palabras y publicaciones indican lo contrario. La controversia entre Céspedes y Zabaleta no solo refleja el quiebre de una relación artística, sino también el impacto que puede tener una diferencia personal en el ojo público.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México