Gabriel Soto 'humilla' a Irina Baeva a un año de su ruptura; tendría novia 10 años menor

Ciudad de México.- En los últimos días, el nombre de Gabriel Soto ha aparecido en todos los titulares de la prensa debido a que se filtró que podría haber iniciado una nueva relación amorosa a solo 1 año de su polémico rompimiento con Irina Baeva, quien incluso lo llegó a señalar por infiel y presunta violencia. Mientras el galán mexicano se da una nueva oportunidad amorosa, se reveló que la rusa por su parte se lanzaría como cantante con una canción de desamor.

Hace algunas semanas, surgieron imágenes donde Soto fue captado en Los Ángeles, California con la influencer Ana Carla Sinclair, que ha sido señalada como su nueva pareja. Con el fin de conocer la verdad de estas imágenes, la prensa buscó al actor y este respondió contundente: "Chismosos, no sean chismosos, no, no. Así es, yo puedo viajar con quien quiera, ¿no? Exacto".

Gabriel Soto se habría dado una nueva oportunidad en el amor

Gabriel Soto, mejor que nunca con Geraldine Bazán

Y aunque en el pasado se lanzó contra Geraldine Bazán por acusarlo de infiel junto con Irina, ahora el actor dio la espalda a su expareja y aseguró que la relación con su primera esposa está mejor que nunca: "Ay, pues la verdad es que mira, hemos tenido una muy buena relación y siempre lo hemos dicho por el bienestar de nuestras hijas, ¿no? Y hemos hecho un gran equipo y pues lo importante es apoyarnos y apoyarlas ellas, ¿no?", señaló.

Soto insistió en que el amor por las jóvenes son el eje que lo mantiene cercano a Geraldine, dejando claro que su presencia como papá es constante. "Que finalmente son nuestra vida y lo hemos dicho y lo hemos demostrado a pues a ahora sí a cada vez que podemos", declaró el galán de telenovelas como Amor Divido y Mi camino es amarte.

Gabriel Soto y Geraldine volvieron a reunirse tras fuerte pleito

Irina Baeva le respondería a Soto con canción

Por otra parte, se reveló que la actriz rusa estaría siguiendo los pasos de Shakira al transformar su dolor amoroso en música. Así lo reveló el cantautor Bica, quien en entrevista con Venga la Alegría dio a conocer que escribió junto con Baeva una pieza musical sobre desamor: "Totalmente, totalmente. Conectamos con algo que traíamos por ahí. Ay, sí no sé. Ay, sí no sé si tenga dedicatoria. Puede que sí. Sí, sí, sí. La verdad es que es un gran tema".

Durante el matutino de TV Azteca se especuló que el sencillo podría interpretarse como una especie de 'tiradera' al estilo de la que Shakira dedicó a Gerard Piqué, por lo que el cantautor señaló: "Sí es algo como más de desamor, pero quedó supercool". Sin embargo, adelantó que el tema podría lanzarse en 2026. "Está todavía ahí inédito, viendo a ver si lo sacamos o no el otro año", explicó.

Finalmente, Bica destacó que la colaboración con Irina fue espontánea y muy rápida, reflejando la intensidad de las emociones vividas por ambos. "En ese tema, pues la verdad, fue de un día. Fue de estar como escribiendo qué sentíamos, ideas, y ya de repente enlazar, ¿no? Como una pequeña historia".

Fuente: Tribuna del Yaqui