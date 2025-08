Pepillo Origel arremete contra productora de 'Hoy'; Andrea Legarreta lo pone en su lugar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador y periodista de espectáculos, Pepillo Origel, recientemente empleó sus redes sociales para arremeter en contra de la productora del programa Hoy actualmente, Andrea Rodríguez Doria, después de ver las primeras celebraciones por el 27 aniversario de la emisión matutina. Al ver esto, la famosa actriz y presentadora, Andrea Legarreta, no dudó en ponerlo en su lugar.

El matutino de Televisa esta semana, del lunes 4 al viernes 8 de agosto, se encontrara de manteles largos y elegantes, celebrando los 27 años que ha estado al aire dicha emisión. Por este motivo, a lo largo de la semana estarán recordando los mejores momentos a lo largo de las casi tres décadas de transmisión, incluso ya comenzaron con las mejores caídas de Tania Rincón y los momentos más emotivos de todos los presentadores.

Precisamente por este motivo es que el reconocido presentador de Con Permiso, aseguró que no fue considerado por Rodríguez Doria, recalcando que el durante el tiempo de Carla Estrada al mando, fue parte de la emisión, bromeando con que fue muy difícil el tener que madrugar cada día: "Aunque no me pelaron en el 27 aniversario del @programahoy también estuve más de tres años bajo la producción de la mera mera @carlaestradawest, que no saben el trabajo que me costaron las levantadas temprano".

Ante esto, el expresentador de Ventaneando declaró que solo por ese detalle es que decidió dejar el programa una vez que la famosa productora terminara su ciclo, agregando que pese a todo, agradece poder haber convivido con grandes colegas, como Galilea Montijo, Raúl Araiza y Legarreta: "¡En cuanto se fue Carla dije colorín colorado gracias a Dios esto se ha acabado!, pero la pasé muy bien con esos compañeros maravillosos Andrea, Galilea y el negrito".

Ante la queja que puso Origel, la actriz de Amanecer empleó su cuenta de Instagram para darle una contundente respuesta, en el que deja en claro que es muy pronto para acusarlos de dejarlo de lado, debido a que quedan varios días y que por supuesto lo tomaron en cuenta al ser una parte importante para el programa: "¡Te adoro! No hubo menciones específicas de nadie corazón pero estos días irán recordando momentos de todos. ¡Fuiste parte muy importante!".

