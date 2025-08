A punto de morir: Peligroso hongo invade pulmones de actor de Televisa; así se encuentra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y productor mexicano, Toño Mauri, ha decidido romper el silencio de su estado de salud, después de estar a punto de morir, a causa de que una reciente operación lo hizo regresar al hospital en estado crítico, por un peligroso hongo que invadió sus pulmones. El reconocido galán de melodramas, para TV Notas ha revelado cómo se encuentra actualmente y que es lo que le pasó realmente.

Hace una semana, en Ventaneando el propio actor y productor mexicano, confirmó que por desgracia su operación de una hernia hiatal tuvo una severa complicación, y es que tras varios días internado tras la cirugía y ser dado de alta, comenzó a sentirse mal y tuvo que regresar de emergencia a toser sangre. Tristemente, el motivo de esta situación fue que contrajo neumonía a causa de un hongo alojado en sus pulmones.

Ahora, en entrevista con TV Notas, el productor de Luis Miguel, La Serie, declaró que su cirugía salió perfecta, pero que él se sintió mal casi desde el inicio de su recuperación, pero se pensó que era algo normal por el procedimiento, sin embargo, poco a poco sus signos se fueron desestabilizando, y aunque al inicio se creyó que era deshidratación, el toser sangre los alarmó: "Fui a que me pusieran suero por 2 días. Me dieron de alta y aún me sentía mal. Un día amanecí tosiendo y mi tos arrojaba sangre. Eso me asustó muchísimo. Entré a emergencias y comenzaron a revisarme, entonces se dieron cuenta de que tenía neumonía".

Mauri recuerda que comenzaron los estudios y pruebas, que al final revelaron el hongo que estaba justo en sus pulmones, destacando que al haber sufrido de un doble trasplante de pulmón, por su criticó estado durante el Covid-19, es el doble de peligroso, y más porque afecta a los vasos sanguíneos y provoca las hemorragias que tose: "Rompe los vasitos de los pulmones y es lo que yo ahorita tengo. Me llevó a estar internado 7 días en el hospital con molestias, con muchos problemas. Me empezaron a tratar y ya pude salir un día antes de mi cumpleaños. Ya puedo estar tranquilo. Llevó 7 días fuera".

Ante esto, el actor de melodramas como Simplemente María, declaró que él en verdad sintió la muerte cerca, tanto que se despidió de su amada esposa, Carla Alemán Magnani, y que se encomendó a Dios, dejando en claro que si era su decisión, él ya estaba listo para partir de este mundo: "Me sentí tan mal que llegó un momento en que hasta me despedí de mi esposa. Le dije que había sido maravilloso el tiempo que había estado con ella. La verdad, sí llegué a pensar que, en un momento dado, sí corría el riesgo".

Me encomendé a Dios, como siempre, a san Charbel, que se hizo muy presente en este caso, y a Carlo Acutis. Empecé a notar cambios muy rápido. Sentí de inmediato mucha paz, a pesar de que estaba pasando todo esto. Dios me dio mucho confort, como si alguien me dijera que no me preocupara, que estaba conmigo. Se siente una presencia muy fuerte de Dios que no te suelta", agregó.

Finalmente, Toño declaró que actualmente está dado de alta, que ya tiene una semana fuera del hospital y dos de tratamiento, pero que aún le quedan dos meses y medio para una recuperación total, pero agregó que se siente mejor, y que poco a poco va a avanzando en esta nueva prueba de vida: "Tengo que seguir con ellos siempre. De por sí, este medicamento los eleva, entonces me cambiaron la dosis. Ahorita estoy tomando menos inmunosupresores. Lo importante es que estoy con los amigos y con la familia. Eso me da mucha fuerza y esperanza".

Toño hace cuatro años, tras sobrevivir al Covid-19. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui