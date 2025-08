"Soy madrastra": Exactriz de TV Azteca sorprende con tremenda confesión tras renunciar a la maternidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sorprendente confesión la que hizo la exactriz de novelas de TV Azteca al aceptar que la maternidad biológica no es para ella. "Soy madrastra", dijo intérprete de teledramas como 'Chiquititas'. Durante muchos años el no poder tener hijos ha sido un proceso complicado para ella, pero en esta etapa de su vida ya puede hablar más abiertamente del tema. Se trata de Ana Serradilla que se ha sincerado sobre cómo encontró una familia tras aceptar que no podrá tener hijos.

La famosa actriz mexicana ha relatado este camino, que incluyó varios años de procedimientos, fue una etapa de "profundo dolor y reflexión personal". La actriz que ha participado en novelas como 'La vida en el espejo', 'Cuando seas mía', 'Mirada de mujer', 'Las Juanas', 'Línea nocturna' y 'Drenaje profundo' es actualmente esposa del empresario financieron Raúl Martínez Ostos, desde diciembre de 2021 y aunque no puede tener hijos biológicos, hoy se dice feliz al ser "madrastra" de dos adolescentes.

Sí, justamente en el momento en el que tuve que aceptarlo. Lo he llevado con mucha paz, fíjate que pensé que me iba a doler muchísimo, porque cuando estaba en el procedimiento y en el trámite estuve más de 5 años y pasé por muchas cirugías. La pasé muy mal, yo llegaba a decir: 'Si no voy a ser mamá, ¿qué va a pasar?'", confesó Serradilla.

A través de esta relación con Martínez Ostos, ha formado una familia que le ha dado nuevas perspectivas sobre la maternidad y la vida en pareja. En este contexto, la artista asumió con cariño un rol que considera enriquecedor y lleno de aprendizaje. "Puedo serlo en la ficción, soy madrastra", expresó con tranquilidad.

Sin embargo, aunque se encuentra feliz, la interpreté de Griselda Blanco en la serie 'La viuda negra' también confesó que es muy duro saber que "no puedes dejar tu legado de esa manera, pero creo que lo dejé de otra. Y hasta hoy, no sé si a lo mejor en 5 años me desgarro y digo: 'Dios mío, me quedé solita así, ¿no?'. Pero hoy por hoy lo estoy llevando con mucha paz y quiero seguirlo llevando así, es un trabajo de todos y más”, añadió.

La famosa expresó gratitud por la familia que ha construido junto a su esposo, destacando el papel fundamental que desempeñan los hijos de su pareja en su vida diaria. "La verdad es que me siento muy privilegiada porque de no ser mamá, de pronto tener una familia adecuada. Entonces, dices: 'Mira, eso estuvo interesante'. De pensar que podía estar sola de pronto en una familia adecuada y viven conmigo. Y son unos chavos increíbles. Entonces, estoy muy feliz con mi personaje de madrasta, que se oye superfuerte la palabra".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México