Top 3 Espectáculos: Wendy Guevara en polémica, Galilea Montijo sorprende y Hulk regresa a la pantalla

Si deseas estar enterado de todas las noticias de tus famosos favoritos, estás en el lugar correcto, pues el Top 3 Espectáculos de TRIBUNA tiene todo el chisme más actualizado. En esta ocasión te contaremos sobre la polémica en la que se está viendo envuelta Wendy Guevara, así como el regreso de uno de los superhéroes más entrañables de la pantalla grande: Hulk.

Wendy Guevara en polémica

La influencer mexicana, Wendy Guevara, se volvió tendencia luego de que se filtrara un video íntimo de ella; por su parte, Guevara afirmó esto explicando que hackearon su Instagram y de allí sacaron el video. La también conductora de 'La Casa de los Famosos 3' dijo que ya informó a las personas necesarias sobre el incidente. El video filtrado fue subido a sus historias de Instagram y, después de varios minutos, fue borrado.

¿Galilea Montijo era bailarina de centros nocturnos?

Nuevamente, la conductora está en los reflectores, pues durante una entrevista, Leonardo Nogueda Solís, exdirector ejecutivo de Televisa Guadalajara, reveló que él fue quien descubrió a Galilea Montijo y que gracias a eso, ella pudo ingresar a la televisora. El ejecutivo dijo que la conoció en un bar y que de ahí él la impulsó para que participara en el concurso 'Chica TV' en 1933 y así Montijo pudo iniciar su carrera en la televisión abierta. En otras ocasiones, Galilea ha negado conocer a Nogueda Solís, así como el bar del que dicen se desempeñaba como bailarina.

Mark Ruffalo regresa como Hulk

Se confirma el regreso de Mark Ruffalo como Hulk para la nueva cinta de 'Spider-Man: Brand New Day', esto fue dado a conocer según The Hollywood Reporter. Además, también se prevé que Michael Mando regrese como Scorpion, el villano que apareció en 'Spider-Man: Homecoming de 2017'. Los actores han mostrado su emoción en redes sociales ya que los primeros rodajes comenzaron esta semana. Recuerda que para no perderte ninguna noticia tienes que seguir el Top 3 de Espectáculos que todos los días TRIBUNA tiene para ti.

