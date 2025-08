Trump defiende a Sydney Sweeney tras polémico anuncio y lanza críticas a Taylor Swift

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Desde que American Eagle lanzó una campaña publicitaria protagonizada por la reconocida actriz de Euphoria, Sydney Sweeney, la actriz ha estado en boca de todos y no precisamente por una buena noticia. El problema surgió por un juego de palabras utilizado para promocionar los pantalones, ya que el lema es: "Sydney Sweeney has great jeans", lo cual causó conmoción por su semejanza con "genes" (material genético).

Esta situación provocó que tanto la marca como la modelo fueran catalogados de racistas, y empeoró el panorama el hecho de que ella es una mujer de cabello rubio, ojos claros y piel blanca. La estadounidense se ha visto tan afectada que en redes sociales circulan algunos videos donde un grupo de personas le gritan insultos a la joven de 27 años, quien hasta el momento de la elaboración de esta nota no se ha pronunciado al respecto.

Quien sí se manifestó sobre el tema fue el expresidente Donald Trump, y lo hizo de manera contundente, publicando un extenso comentario a través de su cuenta de Truth Social. Para comenzar, el exmandatario calificó el anuncio como “sexy” y aseguró que los pantalones se están vendiendo con gran rapidez. Lo que más llamó la atención fue que describió a la productora como "republicana registrada".

!Sydney Sweeney, republicana registrada, tiene el anuncio más atractivo del momento. Es para American Eagle, y los vaqueros se venden como pan caliente. ¡A por ellos, Sydney! Por otro lado, Jaguar hizo un anuncio estúpido y totalmente progresista, ¡un desastre! El director ejecutivo acaba de dimitir en desgracia, y la empresa está sumida en el caos. ¿Quién quiere comprar un Jaguar después de ver ese anuncio tan vergonzoso?", afirmó el polémico empresario.

No se conformó con mostrar su radical apoyo a este asunto, sino que además arremetió contra Taylor Swift, pues según su opinión, la cantante ya no está en tendencia. Asimismo, recalcó que la intérprete de Love Story fue abucheada durante su presentación en el Super Bowl. Cabe destacar que no es la primera vez que Trump se involucra en temas del mundo del espectáculo, ya que en el pasado atacó con dureza a Kristen Stewart por supuestamente serle infiel a Robert Pattinson.

