Aarón Mercury llora por ataques de Facundo en 'La Casa de los Famosos'; Ayala lo defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido influencer mexicano, Aarón Mercury, acaba de volverse tendencia en redes sociales, debdo a que después de la noche de cine, se fue a llorar en el baño dentro de La Casa de los Famosos México, después de ver los crueles ataques que lanzó el polémico comediante y presentador, Facundo. Por su parte, el villano de melodramas, Alexis Ayala, no se quedó cayado y salió en defensa del joven.

El martes 5 de agosto, en el reality show de Televisa se vivió la primera noche de cine, en la cual los habitantes se sentaron a disfrutar de pequeños clips sobre los que ellos mismos hicieron a lo largo de la semana. En esta ocasión, fue Facundo el que se robó la noche, desplazando la polémica de Dalilah Polanco, pues Aarón y Alexis decidieron confrontarlo por sus declaraciones en contra del influencer.

En el video se puede ver como el presentador de ¿Cuál Es El Bueno?, está hablando de que Mercury no le terminaba de caer ya que solo era un creador de contenido que "ni debería de existir en el mundo", criticando duramente su trabajo en redes sociales. Al finalizar el cine, Aarón quiso confrontarlo, pero el actor de Lo Qué La Vida Me Robó le ganó y le dijo que con respeto, el consideraba muy fuera de lugar y muy grotesco su comentario de que no debería de existir, afirmando que el decir que le cae mal es válido, que no lo quiera en la casa, pero no que le desee no estar en este mundo.

Ante esto, Mar Contreras interrumpió el momento y declaró que si conocieran bien el sentido del humor de Facundo sabrían que solo fue sarcasmo y no era literal o que le deseara la muerte, a lo que Alexis y Aarón comenzaron a señalar que no era así y que sigue siendo una situación muy fuerte y delicada sus declaraciones, que estaban fuera de lugar y se puso demasiado intenso para estar en un juego.

Después de esto, cada habitante siguió con sus habituales rutinas para irse a la cama, pero con una tensión palpable en el ambiente. Sin embargo, la cuenta de X, antes conocido como Twitter, de Cultura Pop, declaró que aunque no se pasó a cámaras, Mercury se metió al baño cuando estaba solo y lloró por lo que dijo Facundo, tras lo que habló con las cámaras en el vestidor para expresar su sentir con esto, y después entró al confesionario. Aunque no dicen que habló en el confesionario, aseguran que pidió hablar con su madre para buscar consuelo.

Fuente: Tribuna del Yaqui