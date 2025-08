Actriz de Televisa estremece al revelar cáncer de Susana Zabaleta, hunde a Francisco Céspedes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y cantante mexicana, Regina Orozco, en una reciente entrevista, al querer defender a Susana Zabaleta causó una gran conmoción y estremeció al revelar el cáncer contra el cuál sí luchó la cantante de opera. De la misma manera, no tuvo reparos en hundir a Francisco Céspedes por haberlo filtrado de esa manera tan cruel y de haberla violentado verbalmente con comentarios sexuales inapropiados sobre el escenario.

Hace varios meses que Céspedes y Susana están en una serie de dimes y diretes, debido a que el cantante, además de afirmar que la actriz de Fuego En La Sangre tuvo cáncer y lo enfrentó sola, sin decirle a nadie, también hizo un comentario sexualmente inapropiado mientras estaban juntos sobre el escenario. Zabaleta tan firme como siempre, declaró que no deben de creer en nada de lo que ella no diga y lo tacha de ser un "viejo pervertido".

Ahora, Regina, actriz de Profundo Carmesí, acaba de revelar que ella no está de acuerdo con la manera en la que Céspedes habló de Susana, asegurando que una cosa es cuando se bromea entre amigos, y otras es hacer comentarios grotescos, que además no son bien recibidos por la otra persona, que hace la situación incómoda: "Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo él, de ninguna manera, ni lo que dijo hace dos años, no le puedes desear la muerte a nadie, ni le puedes faltar al respeto a mi amiga en el escenario. Una cosa es hacer bromas sexuales, pero ya poner una imagen vulgar y grotesca, incomoda".

Con respecto al cáncer de la madre de Matías Gruener, cantante en ascenso, declaró que es una privacidad y un asunto muy delicado que solo le competía a ella hablarlo, y si no quería que nadie se enterara era cuestión de ella y sus motivos tendría, afirmando que solo puede agradecer que se encuentre sana y libre de la enfermedad: "No creo que me lo encuentre, y sí lo evitaría. No fue el hecho de que la haya violentado en escena, fue sobre todo lo que dijo de una cuestión personal de la enfermedad de Susana, que ella necesitaba y quería vivirla para ella, y de verdad gracias Virgencita, porque está bien".

Finalmente, la actriz de Mujeres Insumisas, afirmó que no está de acuerdo en la manera en la que en redes sociales se ataca y funa a la gente, pero que considera que sí es importante a cancelar muchas cosas, como la situación de Sasha Sokol y Luis de Llano, pero de una manera en que se informe y se externe porqué es incorrecto, no solo atacando: "Está bien que suceda, aunque sea en un extremo para que poco a poco se empiece a tener un balance y un equilibrio, pero ahorita yo creo que sí es necesario que se cancelen muchas cosas, como lo de Sasha, que era normalizado".

