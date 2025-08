Alicia Villarreal revela temor tras amparo a Cruz Martínez: "Andar sola no es fácil para mí"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alicia Villarreal rompió el silencio sobre el proceso legal que mantiene con su exesposo, el productor musical Cruz Martínez, luego de que este obtuviera un amparo que suspende una orden de aprehensión en su contra. El conflicto legal se originó tras una denuncia por violencia familiar presentada por la cantante.

Durante una entrevista exclusiva con el programa 'Primer Impacto', la intérprete regiomontana confesó que atraviesa por un momento difícil y que su tranquilidad se ha visto afectada desde que Martínez quedó en libertad gracias a esa dicha resolución judicial. "He tenido miedo, sí. Cuando no estoy trabajando, prefiero estar en casa. Y me preocupa mis hijos porque al final de cuentas, pues también es su papá", expresó visiblemente afectada.

Alicia Villarreal rompe el silencio/Créditos: Internet

Aunque Alicia Villarreal dejó claro que no ha impedido la relación de sus hijos con su padre, aseguró que su seguridad personal es una prioridad. "No tengo miedo de seguir adelante en el proceso, pero andar sola sí, no es fácil para mí", declaró con franqueza. Uno de los aspectos que ha llamado la atención del caso es la participación de Camille Vásquez, la abogada que cobró fama internacional por defender a Johnny Depp.

Al respecto, Villarreal fue contundente: "Yo estoy manejándome totalmente sobre la verdad y estoy trabajando en mi injusticia. No creo que haya algo que me asuste, pues nada más estoy haciendo lo que necesito hacer con la verdad."

Alicia también compartió que este año ha sido particularmente difícil en lo emocional, ya que además del proceso judicial, enfrentó la pérdida de su padre: "Ha sido uno de los años más difíciles de toda mi vida. Si nada más lo enfoco en esta parte tan difícil que me tocó, con la pérdida de mi papá, que ha sido una cosa tan, tan dura. Y luego todo esto legal…"

A pesar de las adversidades, la cantante sigue enfocada en su carrera musical y anunció un proyecto muy especial: un dueto con 'Paquita la del Barrio', grabado antes de su fallecimiento. "Vamos a poder lograr una de las cosas que más deseaba vivir en mi carrera artística: Un dueto con 'Paquita la del Barrio', con un tema que escribí pensando en ella, en su esencia como mujer mexicana empoderada que le canta a las mujeres, al desamor…" La canción se titula 'Maldita Billetera' y será presentada en conferencia de prensa en Casa Paquita, en honor a la fallecida artista.

La cantante sigue enfocada en su carrera musical/Créditos: Internet

En medio de una batalla legal y emocional, Alicia Villarreal demuestra que, aunque teme por su seguridad, no está dispuesta a renunciar a la verdad ni a su voz. Su testimonio es un llamado a visibilizar las consecuencias emocionales de los procesos judiciales por violencia familiar, especialmente para las mujeres.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México