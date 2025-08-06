¿Dalílah vs Mar Contreras? Lista de nominados de 'La Casa de los Famosos México' HOY 6 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las tensiones y las emociones dentro de La Casa de los Famosos México tercera temporada están más elevadas que nunca, después de que la primera semana casi todo fuera paz y tranquilidad entre los habitantes. Como se sabe, la noche de este miércoles 6 de agosto se realizó la segunda Gala de Nominación en el reality de Televisa y a continuación TRIBUNA te presentará la lista de famosos que están en riesgo.

El pasado domingo 3 de agosto, tuvo lugar la primera Gala de Nominación en la edición 2025 de LCDLF México, donde los nominados eran Elaine Haro, Olivia Collins, Adrián Di Monte y Priscila Valverde; después de una apretada votación se confirmó que la primera actriz mexicana era quien debía abandonar el proyecto. Olivia formaba parte del cuarto Noche, el cual ahora tiene un integrante menos.

Aunque la mayoría de habitantes parecía llevarse bastante bien, la noche del martes se realizó el primer cine, donde todos los famosos tuvieron la oportunidad de ver lo que otros estaban hablando de ellos. Por ejemplo, Aarón Mercury se enteró que Facundo le deseó la muerte porque mata insectos, mientras que Mar Contreras escuchó que Ninel Conde mencionó que no han tenido química.

Otra controversia surgió este mismo miércoles, debido a que en la prueba semanal, la llamada 'Bombón Asesino' acusó a Alexis Ayala de ser un violentador. La molestia de Ninel comenzó debido a que el actor mexicano le dijo "quítate" a Elaine Haro cuando trataba de cumplir con su parte de la prueba, lo que derivó en una fuerte discusión, que ahora influyó en las votaciones.

¿Quiénes están nominados en LCDLF México 2025?

Hace algunos momentos, concluyó la votación en El Confesionario y ya se sabe quiénes son los cinco habitantes nominados de La Casa de los Famosos México. El primero en riesgo es Alexis Ayala, quien llegó a la placa con 11 puntos, mientras que Priscila Valverde consiguió 7. Mar Contreras recibió 6 puntos en contra, mientras que Dalílah Polanco 5 y Adrián Di Monte obtuvo 4. Galilea Montijo y la producción del reality ya abrieron las votaciones, por lo que estás a tiempo de salvar a tu favorito de la eliminación.

Así se repartieron los puntos en la segunda nominación

Mariana Botas : Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Mar

: Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Mar Priscila Valverde : Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Mar

: Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Mar Facundo : Dos puntos a Adrián Di Monte y uno a Alexis Ayala

: Dos puntos a Adrián Di Monte y uno a Alexis Ayala Aarón Mercury : Dos puntos a Facundo y uno a Shiky

: Dos puntos a Facundo y uno a Shiky Ninel Conde : Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Mar

: Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Mar Alexis Ayala : Dos puntos a Dalílah Polanco y uno a Priscila Valverde

: Dos puntos a Dalílah Polanco y uno a Priscila Valverde Guana : Dos puntos a Priscila Valverde y uno a Elaine Haro

: Dos puntos a Priscila Valverde y uno a Elaine Haro Elaine Haro : Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Adrián Di Monte

: Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Adrián Di Monte Shiky : Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Mar Contreras

: Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Mar Contreras Mar Contreras : Dos puntos a Mariana Botas y uno a Dalílah Polanco

: Dos puntos a Mariana Botas y uno a Dalílah Polanco Adrián Di Monte : Dos puntos a Dalílah Polanco y uno a Facundo

: Dos puntos a Dalílah Polanco y uno a Facundo Abelito : Dos puntos a Priscila Valverde y uno a Mariana Botas

: Dos puntos a Priscila Valverde y uno a Mariana Botas Aldo de Nigris : Dos puntos a Priscila Valverde y uno a Shiky

: Dos puntos a Priscila Valverde y uno a Shiky Dalílah Polanco: Dos puntos a Mar Contreras y uno a Adrián Di Monte

