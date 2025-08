"Era un dolor terrible": Actriz de Televisa y la trágica enfermedad por la que perdió todo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa de origen cubano, Malillany Marín, recientemente ha brindado una entrevista para TV Notas, en la que declaró que este 2025 pasó la prueba más difícil de su vida que la sumió en "un dolor terrible" del que no pensó que pudiera levantarse, debido a que una trágica enfermedad incurable, pese a todo intento, la llevó a perderlo todo, básicamente.

Desgraciadamente, el pasado 27 de abril de este 2025, Malillany en su cuenta de Instagram reveló con el corazón roto que su perrhija, que era el amor de su vida, Mafia, perdió la vida a sus 14 años de edad. Ahora, a casi cuatro meses de su tragedia, la actriz en TV Notas se sinceró sobre la profunda depresión en la que cayó por este hecho, declarando que a ella le daba ilusión de que su pequeña cumpliera 15 años, incluso bromeó sobre que el diseñador Mitzy le hiciera su vestido.

Ante esto, la ex de José Manuel Figueroa declaró que al ser de raza pura, era propensa a problemas cardíacos y oculares, y desgraciadamente tuvo lo primero. Según su informe, antes de su fallecimiento, la llevó al veterinario porque empezó a toser mucho, y como fue sobreviviente al cáncer de mama, tras un tratamiento oncológico, quiso cerciorarse que no tuviera nada en la tráquea o el pecho, por este tema, pese a que fue sobreviviente.

Tristemente, a un año de superar su fuerte lucha contra el cáncer, se le descubrió un agrandamiento del corazón, provocado por la edad, incluso recordó que al final, no le funcionaba más de la mitad del órgano y aunque fue a dos cardiólogos, ambos le dijeron que no respiraba como debía: "Tuve que internarla en un hospital con una cámara de oxígeno. Le aplicaron un tratamiento de gotas 3 veces al día. Al ver que no mejoraba, me la traje a casa con su oxígeno. Ahí la cardióloga me dijo: 'Prepárate, Mafia no está reaccionando'".

La actriz de Hasta Que El Dinero Nos Separe, declaró que se puso tan mal con la noticia que sintió que le daba un infarto, pues el dolor era inmenso, pero en realidad tuvo un ataque de pánico, y cuando su amada perrhija falleció, estuvo todo un mes en cama con un "dolor en el pecho terrible", con una depresión que le quitó el apetito, que causaba que no se levantara de la cama. Malillany declaró que de no ser por su padre, no habría salido del todo de su dolor, de ese sentimiento de "impotencia no poder salvarla", pero ahora ve que es porque los medicamentos para mascotas no están tan avanzados.

Malillany y Mafia. Internet

Me mandaron unas gotas fuertes con dosis bastante elevadas para la depresión. No quise ayuda de tanatólogos ni de psicólogos. Hace poco me quité el tratamiento por recomendación de una amiga psicóloga. Simplemente decidí salir adelante. Soy una mujer que tiene mucha tristeza por dentro. Solo que cuando me levanto, lo hago más perra", agregó Malillany sobre su depresión.

Ante esto, la actriz de Nosotros Los Guapos, declaró que su perra era más que una mascota, que era todo en su vida, incluso señala que "la misma gente me decía que éramos tal para cual", destacando que siempre estaban juntas y que la cremó, porque el día que fallezca quiere que la pongan con ella. Cabe mencionar que Marín confesó que dado a que su novio no la apoyó en este proceso, decidió romper con él, ya que no respetó su dolor.

Lo que sí debo decirles es que, un día después de que Mafia murió, corté a mi novio, porque no pudo darme su hombro en esos momentos tan complicados. Es un excelente hombre, pero le faltó empatía. Por eso decidí que no me iba a casar con alguien que no estuvo para mí", concluyó.

Malillany tenía 14 años al lado de Mafia. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui