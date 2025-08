¿Fernando Colunga es gay? Galán de novelas llega a 'VLA' y destapa la verdad del actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de novelas y cantante mexicano, Víctor Noriega, recientemente ha salido a dar la cara por su colega y supuesta expareja, Fernanda Colunga, tras el escándalo en el que afirman que es gay, con un poderoso mensaje en Venga la Alegría, ha destapado la verdad del actor. En el pasado, el famoso exactor de Televisa fue vinculado sentimentalmente con el protagonista de Soy Tu Dueña.

Hace semanas que el nombre de Nicola Porcella y Colunga se volvieron virales, pues Kadri Paparazzi filtró unos audios del actor peruano al supuestamente hablar de Omar Fierro y de Colunga, pues aunque no mencionó apellidos, al trabajar con ambos en Amanecer, se atribuyeron sus declaraciones a estos actores, en especial con Fernando: "Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y el mundo, y eso no se lo va a quitar nadie, el tiene la novela más popular... aparte es un gay, te lo digo".

Aunque por su parte, el actor de El Amor Es El Qué Manda se lo tomó a broma y dijo que pondrá al exparticipante de Guerreros 2020 como su vocero, ya que lo que dice lo replican por todos lados, el tema sigue dando de que hablar, y recientemente Noriega, en una entrevista para varios medios de TV Azteca, ha defendido a Fernando, afirmando que no deben hablar de temas tan privados como su orientación: "Pues mira, no sé, la gente debe de hablar de lo que le consta, o sea, sí, pues ¿quién amanece en la cama de quién?, a muy poca gente le consta, son situaciones muy delicadas".

El exintegrante de Garibaldi, declaró que actualmente se está en un siglo avanzado, diferente a los pasados en los que ya no es importante hablar del físico o de la orientación, porque no se vale solo criticar algo, sin saber la historia, destacando que siempre hay un porqué: "Ya estamos en el siglo XXI y creo que no nos debe de importar, ni quién está gordo, ni quién está demasiado falco, o sea, no se vale criticar, que me ha tocado que me critica la apariencia física. Entonces es una cosa interna".

Finalmente, declaró que él ha sido juzgado por su peso, y solo puede decir que nadie sabe lo que ha vivido, el porqué subió y si es que los puede bajar o no, por lo que considera que se debe dejar de opinar sobre cosas que no se ven en cámara, y lo que se ve, no debe de juzgarse, porque cada quien vive su vida como lo desee: "Lo que haga uno fuera de cámara, le pasa a uno, mientras no lo esté haciendo en medio de reforma. Y si sí lo hace, cada quién su vida, yo que voy a estar opinando, y que felicidad si uno quiere. La masculinidad no es ser el macho, es ser un hombre que respeta".

Fuente: Tribuna del Yaqui