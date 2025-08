Frida Sofía amenaza a Sandra Itzel tras filtrar sus AUDIOS y defiende a Adrián Di Monte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz nacionalizada estadounidense, Frida Sofía, ha decidido romper el silencio ante los audios filtrados en la que se le escucha apoyar a Nuja Amar, y arremeter en contra de Sandra Itzel. En el video en el que responde, es contundente con su evidente molestia de que salieran a la luz y le lanza fuerte amenaza de demanda a la actriz de Televisa, recalcando que su lealtad es con Nuja y defiende a Adrián Di Monte de sus acusaciones.

Hace un par de días se filtró en redes sociales un audio de la hija de Alejandra Guzmán en la que Sandra busca pedirle su ayuda para hundir a Di Monte, en el momento más polémico de su batalla legal, a lo que la intérprete de Ándale se negó rotundamente y le aseguró que desde ese momento ya se iban a llevar mal y ella tenía una enemiga más en su lista, en especial por los ataques hacía Nuja, la esposa del actor.

Ahora, a través de un live en su cuenta de Instagram, Frida ha decidido romper el silencio al respecto, declarando que aunque Sandra denunció por violencia al exparticipante de Reto 4 Elementos, no sognfica que sea verdad, pues declara que sí hay personas que se cuelga de movimientos para aprovecharse de ellos: "Hay mujeres que se agarran de un movimiento para hacerse víctimas de algo que no fueron víctimas y para atacar a otras mujeres, entonces, ya saben que yo no tengo problema en tener problemas, y bueno, ya llegó la Sandribanda a mis comentarios, diviértanse, a mí me vale".

La exparticipante de Mira Quién Baile, declaró que ella no está defendiendo en sí a Adrián, sino que está viendo por Nuja, ya que de manera injustificada ella y su familia comenzaron a ser atacados, por los fans de la intérprete de Gato, afirmando que ella los mandó a cometer tales actos: "Yo lo que hice fue defender a mi amiga. La cual fue atacada terriblemente... brutalmente por Sandra y por toda su gente que ella mandó, justo a eso, a atacarla, y a su familia también".

La nieta de la difunta Silvia Pinal, declaró que ella sí escuchó el audio del ahora habitante de La Casa de los Famosos México, y asegura que cuando lo hizo fue directamente a mentarle la mad... al actor y lo hizo frente a Nuja, dejando todo en claro, pero, afirma que ahora lo defiende porque ha visto pruebas claras en contra de Sandra que muestra no es una víctima: "Escuché lo que dijo Adrián, qué sí está mal, y yo le dije a Nuja 'le voy a mentar la mad...', y lo hice, que ahí está en su Instagram. Después ella me explicó muchas cosas, me mandó pruebas, de estos ataques continuos. Yo defiendo a capa y espada a la gente que quiero".

Finalmente, Frida Sofía lanzó la fuerte amenaza de una posible demanda a la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy por involucrar su nombre en este pleito que no tiene nada que ver con ella y sobre todo por usar ese audio, declarando que jamás le dio permiso para difundirlo: "Sandra ya te lo dije, no tienes derecho a usar mi nombre, no tienes derecho a divulgar y no te voy a dejar, entonces ahí te mando a mi abogado".

