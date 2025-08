Golpe a Florinda Meza: Bioserie de 'Chespirito' prepara segunda emisión con nuevos secretos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que Florinda Meza podría volver a ser expuesta por los hijos de su esposo, Roberto Gómez Bolaños, ya que un supuesto amigo de la familia ha confirmado que se viene segunda temporada de la bioserie de 'Chespirito'. Pero, dejó en claro que Roberto Gómez Fernández y su hermana, aunque revelarán nuevos secretos, en esta ocasión no van a darle otro duro golpe a su madrastra, sino que para Chespirito: Sin Querer Queriendo 2, hablarán más de su trabajo.

Después del gran éxito que resultó ser la primera temporada de la mencionada serie, Paulina Gómez Fernández, y su hermano Roberto, quienes fungieron como productores de la misma, al parecer se encuentran en conversaciones con la plataforma de MAX y todos los involucrados del proyecto para hacer una segunda temporada. Pero, al parecer en esta ocasión no van a dejar mal parada a la polémica intérprete de 'Doña Florinda'.

Es un presunto amigo de la familia del creador de El Chavo del 8, el que afirmó a TV Notas, que aunque esperaban un gran recibimiento, no consideraron que fuera tal el éxito y que se volverían tendencia, por lo que no era nada confirmado una segunda temporada, hasta ahora, agregando que en esta ocasión no desean meter mucho a Meza en escena: "Sí pensaron que tendrían éxito, pero no que cada capítulo que hicieron fuera tendencia. Aunque hay muchas escenas que quedaron guardadas, planean hacer la segunda temporada sobre lo que siguió, pero de forma diferente".

Según la fuente, el motivo por el que prefieren alejar el foco de Florinda, es que sería darle mucha luz a la relación que mantuvo su el icónico Chapulín Colorado y la que ello llegaron a tener al convivir con ella después de que el difunto productor formalizó las cosas y los tenía que cuidar: "Evidentemente las cosas no serán en torno a la relación que tuvo su padre con Florinda Meza. No quieren darle foco a eso. En todo lo que falta por contar esta´ muy involucrada Florinda, y a los hijos ¡no les encanta la idea!

De la misma manera, la fuente agregó que hay muchas escenas que quedaron de la primera temporada, ya que al principio se pensó hacer 20 episodios, pero al final optaron por solo hacer ocho, aunque asegura que no van reciclar mucho del material, pues se quieren enfocar en otros temas: "Hay muchos temas en el libro que aún no explotan bien. Son temas que quedaron en el tintero. No sé si sepas, pero la serie estaba programada para 20 capítulos, aproximadamente, pero con el transcurso del rodaje se decidió hacerla más corta y concisa, y quedaron 8".

Finalmente, el presunto amigo de la familia, declaró que ahora se enfocarán más en cómo se creó cada uno de sus personajes, y que podrían tocar pleitos entre Roberto Gómez Bolaños con colegas, como el que una vez tuvo con María Antonieta de las Nieves: "Se irían más por la creación de los personajes de su padre para la televisión, porque no quieren darle peso a la relación de él con Florinda, los viajes y la relación con ellos. Aunque ahorita no se hablen con ella, durante muchos años fueron grandes aliados".

Fuente: Tribuna del Yaqui