Hermano de Yanin Campos sorprende en redes con foto nunca antes vista de la influencer

Ciudad de México.- Yanin Rocío Campos Ruiz, mejor conocida como Yanin Campos, falleció este pasado 2 de agosto en un accidente automovilístico y, por supuesto, dejó una gran pérdida en el mundo del espectáculo, pues la mujer de 39 años fue una destacada exparticipante de MasterChef México. Además, causó entre los internautas conmoción por la forma en que perdió la vida.

De hecho, el motivo de su muerte todavía es un misterio, ya que las autoridades continúan investigando la causa del terrible choque automovilístico del que fue víctima. Como te informamos en TRIBUNA, la también enfermera iba conduciendo su camioneta rumbo a Periférico R. Almada, a la altura de la Privada Samaniego, en Chihuahua, cuando terminó impactándose contra un vehículo estacionado.

En la web se han generado diversas hipótesis: unos aseguran que estaba bajo los influjos del alcohol; otros sostienen que su unidad presentaba fallas mecánicas; y ahora, la versión más popular es que alguien pudo haber provocado el incidente. Esta última teoría surgió por un video que compartió la joven en su plataforma hace un mes y que posteriormente eliminó. En dicho material, ella daba a entender que recibía amenazas de una persona cuya identidad aún se desconoce.

Foto que subió Raúl Campos

Hermano de la influencer subió una foto inédita

Por medio de su cuenta de Facebook, Raúl Campos reveló una fotografía familiar en la que la creadora de contenido luce muy feliz. Yanin Rocío aparece posando junto a sus parientes frente al mar, mientras porta un traje de baño amarillo de una sola pieza, una playera blanca y unos lentes de sol. La imagen se convirtió en la foto de perfil de la cuenta de Raúl y generó nostalgia entre los fans que extrañan a la joven.

"A familiares y amigos. Informamos y lamentamos el fallecimiento de mi hermana Yanin Campos. La velación es en Funeraria Hernández, a partir de hoy a las 12 del mediodía, para los que gusten despedirse y acompañarnos", es el desgarrador mensaje que escribió Raúl el pasado 4 de agosto. Actualmente, la publicación sigue recibiendo condolencias y muestras de cariño ante la partida de Yanin.

Fuente: Tribuna