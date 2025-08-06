"La verdad, no me importa": Manuel Turizo responde a críticas por besar a su mamá en la boca

Miami, Florida.- Después de que en el 2023 salieran a la luz imágenes del colombiano Manuel Turizo besando a su mamá en la boca, lo que ocasionó diversas críticas que mencionaban que "no es normal". Aunque el latino no le tomó importancia, mencionando que para él y su madre, Diana Marcela, este es un gesto de amor. Además de mencionar que algunos tenían una "percepción equivocada del afecto familiar".
Las imágenes, una vez más, vuelven a causarle críticas y debates que cuestionan la manera de mostrar el afecto. El cantautor habló del tema en una entrevista con el programa Despierta América, en donde el joven de 25 años fue abordado de nueva cuenta sobre lo sucedido. "Eso para mí, yo lo hago de una manera como que es amor de madre, yo no le veo malicia", mencionó, dejando claro lo que piensa de esto.
El intérprete de 'Una lady como tú' reconoció que fue a raíz de las expresiones de los internautas que se dio cuenta de cómo algunas personas perciben ese tipo de muestras de cariño. "Sí, sinceramente, nunca en mi vida hasta el momento como que sí leí los comentarios; yo nunca le había visto malicia en mi cabeza, hasta que leí los comentarios, como que ah, okay, hay gente que ve esto con malicia".
Las imágenes han sido compartidas por el propio Turizo en sus redes sociales en distintas ocasiones, lo cual ha avivado opiniones encontradas. No obstante, el cantautor dejó claro que no tiene intención de cambiar la forma en la que demuestra amor a sus seres queridos por la presión del qué dirán.
De hecho, en una declaración del año pasado para De Primera Mano, Manuel ya había respondido de forma contundente ante los señalamientos: "La verdad no me importa, como que si yo quiero darle un beso en la boca a mi mamá, yo se lo doy, a mí no me interesa, es mi mamá".
A pesar de la controversia, Turizo continúa firme en su postura y ha recibido también el respaldo de muchos fans que entienden que cada familia tiene formas distintas de expresar afecto. Mientras tanto, el famoso sigue adelante con su carrera musical, sin permitir que las críticas condicionen su manera de vivir o de amar a los suyos.
Fuente: Agencia México