Lucero responde si su exesposo, Mijares, asistirá a su homenaje en Hollywood

Ciudad de México.- Mientras se encuentra en un momento importante para su carrera artística, después de que se confirmara que en 2026 tendrá una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, la famosa Lucero ha sido cuestionada sobre si su exesposo y padre de sus hijos, Manuel Mijares, asistirá al evento, aunque la respuesta sorprendió a muchos: “No me echen a perder el momento. No, no es cierto”, expresó entre risas.

Frente a las cámaras del programa Ventaneando, la intérprete comentó: “Se trata de celebrar, hermano, no, o sea, o sea, no sean mala onda”. Para después dejar en claro que no tiene ninguna objeción si gusta estar ahí, además de invitar a cualquiera que la quiera acompañar. “Todos invitados. Todos. Repito, yo creo que este es un momento o será, espero yo, un momento para compartirlo con toda la gente que ha sido parte de mi vida, de mi existencia como artista, como persona”, expresó.

Conjuntamente, y con su peculiar estilo del humor, la estrella de talla internacional impuso una sola condición para los asistentes al magno evento. “Bueno, pues están todos invitados, no más paguen su boleto y saquen la visa, no vaya a ser”, señaló. La protagonista de melodramas como “Soy tu dueña” compartió también lo que significa para ella recibir un reconocimiento de tal magnitud, justo cuando celebra 45 años de trayectoria en la música, el cine y la televisión.

Aseveró: “Ay, muy contenta, muy agradecida, estoy como en esta onda de mucha ilusión. Creo que tener, por ejemplo, una calle con tu nombre es una cosa que queda como un legado para tus nietos y siento que esa estrella tiene, pues, todos los pedacitos que están armados, evidentemente, el público, que me permite hacer lo que hago, de todas las personas que han sido parte de mi carrera, de mi historia, de mi vida”.

Lucero enfatizó que este logro no solo es suyo, sino que lo comparte con quienes la han apoyado desde el inicio de su carrera, lo que le da un valor emocional muy especial. Con este reconocimiento, se suma al selecto grupo de artistas latinos que han dejado huella en la industria del entretenimiento a nivel internacional.

Aunque se desconoce si Mijares acompañará a la madre de sus descendientes, la cantante reiteró que la ceremonia será un momento de celebración colectiva, sin importar los vínculos personales o profesionales que cada quien tenga con ella. La cita será en 2026, en Hollywood, y Lucero espera que todos aquellos que quieran acompañarla estén presentes… siempre y cuando cumplan con su solicitud.

Fuente: Agencia México