"Me amenazó": Yanin Campos y su escalofriante mensaje antes de morir en un choque

Ciudad de México.- El pasado lunes 4 de agosto de 2025, el medio La Gaceta confirmó la muerte de Yanin Campos, conocida por su participación en la cuarta temporada de MasterChef México y por haber ganado el sexto lugar en MasterChef: La Revancha. El reporte indicaba que la cocinera perdió la vida en un nosocomio de su natal Chihuahua tras haber sufrido un accidente automovilístico cuando transitaba por el Periférico R. Almada, a la altura de la Privada Samaniego, el sábado 2 de agosto.

Yanin, quien era enfermera de profesión, tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital Christus Muguerza del Parque, en donde recibió la atención médica correspondiente por parte de los especialistas hasta que perdió la vida hace unos un par de días. Los seres queridos de la chihuahuense expresaron su consternación a través de diversos mensajes compartidos en redes sociales, a la vez que los seguidores de Yanin lamentaron su partida y externaron sus condolencias a la familia.

Durante la emisión de ayer en Venga La Alegría, Ricardo Casares y Luz Elena González lamentaron el deceso de Yanin Campos. En un bloque del matutino de TV Azteca, Casares se expresó de forma positiva de la exparticipante de MasterChef México, a quien catalogó como una persona alegre y con una energía espectacular. Asimismo, la producción le dedicó un video homenaje a la mujer de 38 años por su labor y aporte al mundo culinario por su destacada participación en el reality show de cocina.

En un video publicado por Publimetro, que sería de hace aproximadamente un mes, Yanin Campos denunció supuestas amenazas de muerte.

Yo ya no voy a caer más en tu put... juego. ¿Quieres que me salga lo loca, güey? ¿Quieres que me salga lo pinc,,, loca? Me va a salir ¿y sabes qué? A mí me vale verg... porque a mí alguien me amenazó... Atrévete, hazlo”, menciona la chihuahuense en un segmento del video que tiene una duración de siete minutos.