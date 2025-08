Ninel Conde acusa de violencia a Alexis Ayala en 'La Casa de los Famosos México'; le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Ninel Conde, al escuchar que un "quítate" por parte de su compañero, Alexis Ayala, no dudó en señalarlo de forma inmediata y lo acusó de violencia de género, asegurando que en la dinámica para el presupuesto en La Casa de los Famosos México, debería de controlar su carácter y respetara a las mujeres. Por esto, el actor de Televisa se defendió y le respondió contundente.

Este miércoles 6 de agosto, ha comenzado la prueba para el presupuesto de la semana, y aunque todo parecía estar marchando en paz y armonía, pese a las tensiones de la noche del cine, Ninel estalló en contra de Ayala. El motivo fue el hecho de que a los dos actores les tocó tener que sostener un botón en el baño, junto a Abelito y Elaine Haro, a la cual el villano de melodramas le gritó un quítate al ir corriendo para poder alcanzar a aplastar el botón y no perder la prueba.

La intérprete de Bombón Asesino dejó en claro su molestia y la externó al señalarle al actor que debería de medir su carácter y no atacar a sus compañeras, y cuando este se defendió, la actriz y cantante le aseguró que lo que hizo fue violencia de género: "Discúlpame pero decirle quítate a una mujer es violencia de género". Por su parte, el villano de Lo Qué La Vida Me Robó, afirmó que jamás atacó a Elaine: "No es violencia y no fue un ataque, no es así".

Pero, pese a que Ayala sigue negando ser violento, la actriz de Fuego En La Sangre, fue firme y aseguró que así es como comienza un violentador antes de golpear a alguien: "La violencia verbal es la que antecede a la física". El exparticipante de Hoy Soy El Chef contundente le dijo que dejara de llevar las cosas por donde no son, y girándose a Elaine le pidió una disculpa si se sintió atacada: "No va por ahí, no lo hagas hacía donde no va. Elaine te estoy pidiendo una disculpa, no es así, no va por allá, es parte del juego, no lo lleven a donde va".

Por su parte, Haro pide no hagan más estresante el juego y le dice a Ninel que el público lo verá y ya ellos tomarán la decisión de juzgarlo o no. Pero, para el público, o al menos lo que han externado en X, antes conocido como Twitter, esto no es más que una exageración de la actriz, asegurando que solo se cuelga de un movimiento, pero no ve que ella también violentó a Mar Contreras al ignorarla y al llamarla "metiche".

Fuente: Tribuna del Yaqui