¿Ninel Conde o Gala Montes? En 'La Casa de los Famosos México' ya le pusieron apodo

Ciudad de México.- En el popular reality show La Casa de los Famosos México, este miércoles se suscitó una tremenda batalla campal entre la guapa cantante Ninel Conde y el reconocido villano de Televisa Alexis Ayala, pues todo comenzó porque en ese preciso instante estaban realizando la prueba del presupuesto de la segunda semana. De hecho, ya te informamos sobre el tema en TRIBUNA, pero algo que faltó fue el enorme problema en el que se metió El Bombón Asesino con todo el fandom.

Ahora bien, como te contamos, la exnovia de José Manuel Figueroa explotó contra el hombre de 59 años por decirle a Elaine Haro "quítate", ya que la joven estaba en medio del camino de Ayala. Afortunadamente, al final del día todo salió bien para los equipos, pero quienes no están para nada contentos son los internautas, porque consideran que la cantante se excedió con su reacción y de exagerada no la bajan.

Los comentarios van desde quienes exigen que ya la saquen, hasta otros que aseguran que es incongruente que Ninel defina como violencia lo que hizo Alexis contra la integrante de La Rosa de Guadalupe, mientras que ella sí pueda responderle de forma tan agresiva al actor. "¿O sea que decirle 'quítate' a un hombre no es violencia, pero sí lo es cuando se le dice a una mujer? ¡La incongruencia!", externó Elena Solano en su perfil de X (antes Twitter).

Ninel Conde se puso furiosa

Lo más curioso del asunto es que los usuarios recordaron el actuar de Gala Montes dentro del programa; incluso circulan algunos videos en diversas plataformas donde apodaron a la actriz como Ninel Montes Conde. Es vital recordar que Gala, durante sus enfrentamientos con Adrián Marcelo, solía destacar bastante la importancia de no quedarse de brazos cruzados ante la violencia simbólica.

Sin embargo, en aquel entonces, según los seguidores, también tenía una actitud retadora hacia el influencer, por lo que quizás esa sea la razón de que Conde les refleje una nueva versión de la protagonista de Diseñando tu amor (2021). Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se ha pronunciado la hermana de Crista Fernández Montes de Oca, mejor conocida en el espectáculo como Beba Montes.

