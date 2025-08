"No tengo cura, moriré": Yolanda Andrade reaparece y confirma enfermedad degenerativa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Yolanda Andrade, una vez más ha dado de que hablar y estremeció a Televisa y sus millones de fans con cruda confesión de su estado de salud. La artista hace unas horas que reapareció en Venga la Alegría y en entrevista confirmó padece enfermedad degenerativa que por desgracia, señaló que no tiene cura y eso significa que morirá pronto.

Desde el 2023, Andrade enfrenta severos problemas de salud, de los que no ha podido recuperarse, incluso se llegó a decir que tenía esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que poco a poco va paralizando a quién lo padece. Aunque la misma presentadora y actriz desmintió esto en el pasado, ahora, durante una entrevista para medios como TV Azteca, acaba de revelar que por desgracia no tiene cura y no va a mejorar.

Tras varias semanas en Tulum, alejada de todo medio, la actriz de Rosa Salvaje reveló que tiene una enfermedad neuronal degenerativa que no tiene cura y que hará que eventualmente pierda la vida, antes de los que todos los que estaban entrevistándola en ese momento: "Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, conclusión: quiere decir médicamente, científicamente que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios".

De la misma manera, agregó que al ser una enfermedad sin cura y que irá progresando en su daño, al final no podrá caminar ni hablar: "Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno los doctores me han ayudado mucho, poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etc, ect". Aunque no dijo el nombre de la enfermedad, recalcó que se siente mucho mejor y que los médicos le afirman que se ha recuperado mejor, agregando que Tulum fue su secreto: "Me dicen que voy muy bien, me sentía mejor en Tulum, es más fácil caminar en la arena que en el asfalto, pero voy mejorando muy bien"

Tras esto, dejó en claro que ella aún antes de esta enfermedad ha hecho las paces con Verónica Castro, pese a que niegue su romance y boda secreta: "Yo siempre le doy a ella bendiciones". De la misma manera, recalcó que habló con Michel Castro para que él haga su bioserie y cuente todo de su vida, afirmando que deberían de hacerlos todos los famosos: "Que me haga mi bioserie y que la haga el Michel. La prensa no saben muchas cosas. Hablé con Michel, nos hablamos y nos queremos mucho, es un gran fotógrafo y cineasta, me gustaría que hiciera mi bioserie, hay cosas que deberíamos compartir los artistas".

La presentadora de Montse y Joe, declaró que todo famoso tiene una historia, un pasado antes de su carrera, y señaló que sobre su vida al lado de la madre de Cristian Castro aún hay cosas que no puede contar, pero que sigue en pláticas con el tema: "Hay gente que canta muy bonito, que actúa muy bonito, per todos tenemos un recibo de la luz, todos tenemos peligro en la calle. La hemos platicado mucho (el tema de Verónica), pero no es apta para niños, para niños de peso".

Fuente: Tribuna del Yaqui