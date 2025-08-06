Nuevo look de Galilea Montijo en 'La Casa de los Famosos México' causa furor; ¿homenaje a Selena?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de este miércoles 6 de agosto se está realizando la segunda Gala de Nominación en la tercera temporada de la casa de los famosos México, donde las tensiones están que arden, ya que ya surgieron los primeros pleitos entre los habitantes de esta edición. Además de que la controversia causa furor entre los fanáticos, otra situación que de inmediato se vuelve tendencia es la imagen de Galilea Montijo.

Como se sabe, este 2025 la también empresaria y modelo ha sorprendido al público con sus espectaculares looks. Como era de esperarse, este miércoles no fue la excepción, y al igual que la gala del domingo, la mujer originaria de Guadalajara, Jalisco, nuevamente llegó al escenario del reality, luciendo totalmente perfecta.

En esta mitad de semana, donde se conocerá a los habitantes que están en riesgo, 'La Gali' optó por modelar un ajustado vestido de color café con profundo escote delantero y unos detalles en color dorado alrededor del cuello. En el maquillaje, la conductora mantuvo una piel bronceada y jugosa, mientras que para el peinado optó por un chongo alto con el fleco peinado en la frente. Para algunos usuarios, el cabello de Montijo les recordó a la fallecida Selene Quintanilla.

Los impactantes looks de Galilea Montijo en LCDLF México

Este 2025, Galilea llegó más fashionista que nunca al reality de Televisa, y todo se debería a que se encuentra estrenando estilista. Se trata de Jessica Marmolejo, quien ha creado un nuevo concepto de estilo para la jalisciense, quien se ha convertido en un verdadero icono de la moda en México. Desde la primera gala, la presentadora de 52 años conquistó al público llevando un espectacular vestido con transparencias y repleto de pedrería.

Mientras que en su segunda aparición conduciendo el reality, es decir, el miércoles pasado, Montijo volvió a causar furor porque llegó a la primera Gala de Nominación de LCDLF México con un atractivo y sensual vestido strapless de color rojo, el cual resaltó su esbelta y curvilínea figura. Mientras que el pasado domingo 3 de agosto, 'La Gali' llegó con un vestido blanco con un cinturón negro y mangas negras de cuero; en el cabello optó por extensiones con ondas muy ligeras.

Los impactantes looks de Galilea Montijo en 'LCDLF México'

Fuente: Tribuna del Yaqui