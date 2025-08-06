¿Quién gana HOY en 'Survivor México' el juego por la recompensa? Resumen de este 6 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En Survivor México, los cambios ya están generando estragos entre sus integrantes, pues las tensiones crecen y anuncian más traiciones y juegos sucios, para llegar a la tan esperada gran final. Por ello, en filtraciones se ha dicho quién ganaría hoy el juego por la recompensa, que al parecer será algo muy importante, por la manera en que el presentador de la emisión, Carlos 'Warrior' Guerrero, dio la noticia.

La competencia en el reality de supervivencia de TV Azteca siempre es intensa y sus participantes están en una exigencia constante, en especial cuando se ponen en juego recompensas como la comida, pero sobre todo en estos momentos que se está cerca de la gran final. Pero aunque ya no hay más 'Héroes' o 'Villanos', solo hay supervivientes, se han creado otros dos grupos para las recompensas que seguirán en juego.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto TV declaró que la noche de este miércoles 6 de agosto, los afortunados que pudieron llegar a esta gran fusión, están haciendo nuevas alianzas, deshaciendo pasadas, como el hecho de que Kenta y Aranza Carreiro, están buscando sobre poner sus intereses ante el de los demás, y hacer a sus enemigos los primeros para mandar al Duelo de Extinción.

Según los informes, la primera competencia por la recompensa, que se cree que será un alimento, será en equipo, y que podría ser ganado por Aarón Albores, y su equipo, ya que destaca que al elegir a sus compañeros lo hizo de una manera más estratégica que Agustín Fernández y tiene elementos más sólidos, con mayores garantía de éxito. Por otro lado, revela que habrá competencia individual, y que esto podría significar un premio mayor, como un viaje o una cena.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, se deberá de esperarse hasta que se transmita al aire las grabaciones para este día, para conocer si el equipo de Agustín o Aarón logran quedarse con la recompensa.

Fuente: Tribuna del Yaqui