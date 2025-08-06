Se fueron sin pagar: Empresa de Sonora denuncia a Anuel AA y a Natanael Cano por deuda

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La empresa sonorense Transportes EconoTours emitió un comunicado público para denunciar una presunta falta de pago por parte del cantante puertorriqueño Anuel AA, por servicios prestados durante su reciente estancia en la capital sonorense. La deuda, que asciende a "miles de pesos", también involucra al equipo del artista sonorense Natanael Cano, quien fungió como anfitrión durante la visita.

Según el documento difundido por la empresa, que cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector de transporte y logística para producciones artísticas, los hechos ocurrieron mientras Anuel AA y Natanael Cano se encontraban en Hermosillo grabando material audiovisual con la productora Rancho Humilde Records. Transportes EconoTours fue contratada por los famosos para proveer servicios durante 11 días.

El comunicado aclara que, si bien el equipo de Natanael Cano cumplió con los pagos acordados inicialmente, el conflicto surgió cuando Anuel solicitó servicios adicionales que extendieron el periodo contratado y para ello, Cano actuó como aval. Sin embargo, los pagos de los días extra nunca se realizaron. La empresa detalló que, ante esto se vieron obligados a retirar sus servicios al puertorriqueño días antes de que este concluyera su estancia en el Estado.

Transportes EconoTours señala que esta es la primera vez en sus 3 décadas de operación que se ven en la necesidad de hacer pública una situación de esta naturaleza. Su comunicado enfatiza el impacto que esta deuda tiene no solo en su propia operación, sino también en la de otros proveedores locales que fueron subcontratados para ofrecer servicios complementarios, como guardias de seguridad, vehículos blindados, choferes y suministro de combustible.

"Exhortamos a los artistas Natanael Cano y Anuel a tomar responsabilidad ya que todos dependemos de nuestros salarios y trabajo para nuestro sustento", declara la empresa, señalando que han intentado comunicarse sin éxito con el coordinador de eventos, Macario Campos, y con el mánager de Natanael, Iván Almaguer. Hasta el momento de la publicación de esta nota, los representantes de los cantantes no han emitido alguna declaración pública.

Fuente: Tribuna