Tras dejar TV Azteca y escándalo gay, actor vende caldo para sobrevivir y se defiende de críticas

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, quien ha sido protagonista en Televisa y TV Azteca, dejó sorprendidos a sus seguidores y fans en las redes sociales debido a que hace algunas semanas reapareció vendiendo caldo de huesos en el famoso programa de emprendimientos, Shark Tank México. Debido a que su participación en este show le contó decenas de críticas, el famoso actor reapareció en TV y se defendió de las críticas.

Se trata de Sergio Basáñez, quien tiene algún tiempo promocionando un innovador producto: caldito de huesos envasado, con el cual ha generado ingresos después de que su última novela fuera El amor invencible en 2023 en el Canal de Las Estrellas. Su participación en Shark Tank no solo provocó sensación entre los inversionistas, sino también en plataformas digitales, pero los comentarios que más resaltaron fueron los negativos.

Con el fin de seguir dando a conocer su producto y responder a sus haters, este miércoles el intérprete de los melodramas Cuando seas mía, Amor en custodia y Secretos de familia apareció en el programa Sale el Sol, donde contó sobre su incursión en el mundo de los negocios: "Sí, claro, participar en ese programa ha sido pues un parteaguas, ¿no?", comentó orgulloso el galán de telenovelas de 55 años.

La verdad, nosotros cuando nos invitaron a ir al programa, pues la verdad nos emocionamos, porque estar enfrente de todas estas personalidades que son empresarios que han levantado proyectos muy importantes, pues te impacta, ¿no? Decir: 'Bueno, pues aquí estamos nosotros con nuestro proyecto' ¿No? Para sacarlo. Y venderlo", añadió.

Basáñez, a quien semanas atrás sacaron del clóset, explicó que su papel ha sido más visible en el ámbito de la promoción y la imagen del artículo, mientras que su socio Barrios ha sido clave en el área comercial: "La verdad para eso mi socio Alejandro Barrios es buenísimo para vender. Yo soy la publicidad, yo empecé a hacer en redes sociales que yo nunca había anunciado absolutamente nada, empecé a hacer videos...", recordó el villano de la novela La Herencia.

Sergio Basáñez apareció en SharkTank México con su producto

Con sentido del humor, Bazáñes recordó cómo su iniciativa fue objeto de bromas, lo que terminó jugando a su favor. "Me empezaron a tirar carrilla de que yo tenía un puestito en una esquina, y entonces yo le daba a la olla, y entonces yo vendía el caldito de huesos a la gente ahí y no sé qué... Pero eso generó que la gente dijera: 'Bueno, pues está levantando un emprendimiento, una idea y qué tiene de malo y entonces la gente se volcó en ese sentido...".

Entre los momentos más memorables del episodio de Shark Tank México, emitido por Canal Sony y disponible en plataformas digitales, el histrión destacó la incorporación como accionista de Karla Berman, la hija de la periodista Shanik Berman. "Sí, se asoció Ella fue la que dio la idea...", dijo Sergio al hablar de su equipo. El actor también se sinceró sobre las dificultades que enfrentaron en el reality, especialmente durante la etapa de negociación:

Sí estuvo difícil el programa, de inicio nos empezaron a batear, que porque habíamos valuado la empresa muy alto... yo no sé mucho de cuentas, por eso no les caigo en eso. Pero ella dio una solución porque pues el producto es muy bueno...".

Finalmente, Basáñez expresó su satisfacción por la forma en la que su iniciativa ha sido recibida y la manera en que ha evolucionado desde sus inicios en bazares. "De hecho, tengo por ahí cuando entramos a una cadena de supermercados muy grande, tengo un video donde salgo y les digo: '¿Se acuerdan que tenía un puestito en una esquina? Pues ahora es un puestote'".

Fuente: Tribuna del Yaqui