¡Ya se hartó! Humberto Zurita revienta por críticas a su noviazgo con Stephanie Salas

Ciudad de México.- El destacado actor mexicano Humberto Zurita ha sido bastante juzgado por mantener una relación con una mujer 16 años menor: se trata de Stephanie Salas, hija de Sylvia Banquells Pinal. Sin embargo, a pesar de todas las críticas, ellos siguen viviendo su amor y hasta comparten historias en sus cuentas de Instagram, donde lucen más que felices por esta nueva oportunidad que les dio la vida.

Es necesario contar que ambos están juntos desde mediados de 2022 y, de hecho, hace poco regresaron de un viaje que realizaron por su tercer aniversario. Los famosos se fueron hasta Europa, donde recorrieron en alrededor de un mes Ámsterdam, Turquía y Grecia. Inclusive, el exesposo de la fallecida actriz Christian Bach manifestó en su momento que sus familias se llevan más que bien.

Ahora, en un encuentro con diversos medios de comunicación, cansado de ser cuestionado sobre su noviazgo, Zurita respondió tajante y recalcó que no está bien ser "envidiosos". Además, especificó que antes de opinar, primero hay que conocer toda la historia detrás: "Eso de juzgar si 'anduvo o no anduvo' no está bien. Dejemos que la gente haga lo que siente y, sobre todo, si se enamora, compartamos el amor", afirmó.

La parejita suele compartir bastantes fotos en redes

El padre de Sebastián Zurita dejó muy en claro que Stephanie llegó para darle felicidad y ayudarlo a enfrentar el duelo por la pérdida de Christian. En realidad, no son los únicos que están en boca de todos por pertenecer a diferentes generaciones, pues como te hemos informado en TRIBUNA, Susana Zabaleta es otra celebridad que la ha pasado muy mal por andar con Ricardo Pérez, quien es 30 años menor.

"Mis hijos están felices de verme feliz. Están educados de una manera libre, autosuficiente", declaró Humberto Zurita. Por lo pronto, la parejita seguirá viviendo su historia de amor, y todo parece indicar que no les importa en lo más mínimo las opiniones negativas que tiene la gente sobre su vínculo. Ante todo, sus fans son fieles y creen que lo que hacen no debería importarle a nadie más que a ellos dos.

