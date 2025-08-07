Alicia Villarreal concluye su divorcio con Cruz Martínez y manda advertencia a Arturo Carmona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de más de dos décadas de matrimonio, Alicia Villarreal confirmó al programa Ventaneando que este miércoles 6 de agosto quedó oficialmente divorciada del músico Cruz Martínez, con quien estuvo casada durante 22 años. La última audiencia del proceso se llevó a cabo de forma virtual, vía Zoom, en el despacho de sus abogados Claudia Ramírez y Ulrich Richter. De la misma manera, en su entrevista mandó advertencia a su ex, Arturo Carmona, sobre el tema.

La intérprete regiomontana de Ay Papacito y expresó: "Llegamos al fin de un primer ciclo que se tenía que cerrar y concluir bien, y ya podemos decir que ya lo concluimos". Ante la pregunta del reportero de la emisión de espectáculos sobre si ya estaba divorciada, Villarreal contesto: "A partir de hoy. No deja de haber una historia, y tantos años, y la familia, y todo lo que sucede dentro de esa gran ilusión que un día tuviste, que es para siempre. Era importante llegar a ese punto de lograr mi libertad, que necesitaba yo salir de ahí de donde siento que no me había ido bien".

La pareja inició su relación en el año 2001, cuando ambos estaban en un momento destacado de sus respectivas carreras musicales. Dos años después, en 2003, contrajeron nupcias en una ceremonia íntima. Durante su unión, tuvieron dos hijos y compartieron diversos proyectos personales y profesionales. No obstante, en 2025, Alicia confirmó públicamente que ya no vivían juntos y que se encontraba en diligencias para hacer efectiva su ruptura conyugal.

Sobre el tiempo que le llevó este asunto, la exvocalista de Grupo Límite contó: "Yo inicié todo este trámite en el 2023 y como yo tenía un matrimonio en Estados Unidos, entonces yo tenía que hacer muchas cosas aquí, trámites, y eso pues no corre rápido. Trabajamos, pero a marcha muy forzada. Hicimos un gran equipo que ya lo pudimos lograr". Con respecto al tema patrimonial, la cantante prefirió no entrar en detalles por ahora: "Es algo que más adelante yo creo que se puede dar alguna información de eso".

En cuanto acabó la cita jurídica, la exparticipante de Juego de Voces se comunicó con sus hijos para dales la noticia: "Mis hijos pues están enterados, por ambas partes. Me he sentido querida y apapachada. Entonces, es como que ya estoy entrando en el mes de mi cumpleaños y mis hijos se ponen, así como que preparándome ya". Sobre si celebrará este nuevo ciclo, la artista comentó: "Pues me toca mi cumpleaños en un show, pero cuando me toca así, pues también mis hijos me acompañan y luego ya después ya me hago mi festejo, obviamente. Ya estamos planeando Melenie y yo un TikTok para reírnos mucho".

Cabe recordar que Alicia aún está a la espera de que las autoridades de Nuevo León repongan la audiencia para la imputación de cargos contra del productor de los Kumbia Kings, luego de que ella presentara una denuncia por violencia familiar en su contra. Con este anuncio, Villarreal pone fin a una etapa significativa de su vida personal, y da paso a un nuevo capítulo en libertad, rodeada del cariño de sus seres queridos y enfocada en su carrera como cantautora.

Cabe mencionar que la denominada 'Güerita Consentida', de la misma manera le mandó un fuerte mensaje al galán de melodramas de Televisa, en el que aseguró que sí habla del tema una vez más va a tomar acciones legales en su contra, destacando que no ve bien que responda cosas del tema: "Yo sí lo puedo ignorar. Intento no mencionar nada, para que no tenga otra cosa que decir, no está lindo, la verdad, no lo veo bien, no es correcto, y sí, muchas veces repite que son cosas de ellos, pero es que nada debería de salir, y voy a hacer lo que tenga que hacer".

Fuente: Tribuna del Yaqui