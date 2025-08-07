Alicia Villarreal retoma acciones legales contra Cruz Martínez: "Ya no me dejaré abusar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con voz decidida y sin rodeos, Alicia Villarreal volvió a pronunciarse públicamente sobre el proceso legal que mantiene con su exesposo, el músico Cruz Martínez, a quien ha denunciado por presunta violencia intrafamiliar y robo. La cantante del regional mexicano dejó en claro que atraviesa una etapa compleja, pero que ha encontrado en su experiencia un motivo de empoderamiento y sanación.

"Sigo trabajando muy de cerca con la fiscalía, sigo con mis terapias, como ellos me sugieren. Sigo teniendo las protecciones y las restricciones y todo eso, pero sigo esperando a que pueda marchar el caso en tiempo y en curso. Ya no puedo dejar que la gente siga abusando de mí", expresó con firmeza la intérprete de 'Te aprovechas'.

Alicia Villarreal retoma acciones legales contra Cruz Martínez/Créditos: Internet

En sus declaraciones ante la prensa, Villarreal compartió cómo ha cambiado su perspectiva como mujer y madre a raíz de este proceso legal. "Una de las cosas que he aprendido en todo este tiempo es darme cuenta del valor que tengo como mujer", declaró, reafirmando su convicción de no guardar más silencio ante las injusticias. La artista también se refirió al impacto emocional que esta situación ha tenido en sus hijos. Aunque reconoce que no siempre es fácil interpretar lo que sienten, asegura que la unión familiar ha sido clave en la sanación emocional de todos.

"Lo estamos viviendo todos diferente. Puede que se nos escape a nosotros como padres, porque ya no son los chiquitos con los que estamos todos los días... Creo que mis hijos al principio no lo entendíamos tanto, y ahorita hay mucha más armonía".

Durante la entrevista, Alicia también hizo una breve mención al actor Arturo Carmona, padre de su hija Melenie. Sin dar demasiados detalles, la cantante expresó su molestia por las declaraciones públicas que él ha hecho sobre ella. "Intento no mencionar nada para que ya no tenga otra cosa que decir... Muchas veces él repite, pues es que no sé, son cosas de dos, es correcto, pero ni siquiera nada debería de salir de nuestra boca".

Alicia Villarreal afirma que no quiere seguir callando/Créditos: Internet

Finalmente, Villarreal aseguró que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias legales, aun cuando el camino resulte doloroso o incierto. Su determinación, dijo, no se basa en el rencor, sino en el deseo de cerrar ciclos con dignidad y justicia. "Y voy a tener que hacer lo que tenga que hacer, porque de verdad no he sentido más que siempre que me tengo que callar, y que me tengo que aguantar, y que no puedo hacer esto. Y hoy ya no quiero ser esa mujer".

