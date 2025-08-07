'Bomba' en TV Azteca: Exreportero de 'VLA' revela que ejecutivo lo despidió por violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan polémico exreportero de Venga la Alegría y periodista, Gabriel Cuevas, acaba de dejar a más de uno con la boca abierta, debido a que en un podcast dejó caer fuerte 'bomba' mediática con respecto a movimientos inesperados de TV Azteca, al revelar que ejecutivo lo despidió a causa de que una de sus colegas lanzó acusaciones de violencia género en su contra, que le costó su salida.

El pasado viernes 1 de agosto, a través de su cuenta de Instagram confirmó que su ciclo en el matutino producido por Maru Silva ha llegado a su final, después de casi siete años, agradeciendo que fue el lugar en el que cumplió varios de sus sueños. recalcando que no tenía más que agradecimiento, porque por su tiempo ahí, aprendió cosas valiosas: "Gracias papá Dios por permitirme casi 7 años de ser parte de @vengalaalegria. Un programa que me ayudó a cumplir sueños personales y profesionales. Una empresa que creyó, apostó y me hizo firme en mis pensamientos".

Aunque Cuevas no reveló los motivos, el reconocido presentador de espectáculos, Álex Kaffie, aseguró que el motivo es porque denunciaron al reportero y aunque asegura que la productora intentó todo para que no fuera despedido, al final no se pudo hacer nada y la denunciante, Patricia Cuevas ganó: "Fue una denuncia de violencia lo que hizo que TV Azteca determinara. Le pidieron que se fuera del programa. De hecho, Maru Eugenia Silva, la productora, intentó por todas sus posibilidades para que no le quitaran a esta persona de su equipo, pero la orden vino de muy arriba".

Ahora, en el podcast Cállate Los Ojos, Cuevas confirmó lo dicho por Kaffie, declarando que por desgracia, el haber hablado de Patricia y proporcionar información a Cecilia Gallino sobre su romance con colega, armó un caso en su contra, que lo terminó de hundir cuando se pelearon en rueda de prensa: "Por decir verdades hay consecuencias, las cuales tomo desde la responsabilidad y el aprendizaje de que a veces mis comentarios pueden ser utilizados en mi contra y esto fue lo que pasó"

Fuente: Tribuna del Yaqui