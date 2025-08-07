Colaborador de 'Hoy', grave: Hermana confirma que contrajo bacteria carnívora come órganos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tristemente se ha revelado el que el colaborador del programa Hoy y productor de teatro, Gabriel Varela, no estaría cerca de una recuperación, sino que en realidad está grave, a causa de que en medio de su hospitalización contrajo bacteria carnívora, la cual la hace muy mortal y peligrosa para él ya que come órganos. La hermana del productor de puestas en escena, Gina Varela, brindó detalles.

La semana pasada, Vicky López, publirrelacionista de Varela, confirmó que había tenido que ser hospitalizado de emergencia y trasladado a terapia intensiva, después de que sufriera un infarto al corazón. Días después, Gina, hermana del productor brindó una entrevista para TV Notas, en la que aseguró que por fortuna, el productor de Los Monólogos de la Vag... estaba mejorando y pronto sería dado de alta.

Lo bueno que está fuera de peligro y se tendrá que quedar estos días en reposo bajo los cuidados de los amables enfermeros. Está en la edad en la que a muchos hombres les dan infartos. Tiene más de 50 y con lo inquieto que es, le tocó", agregó.

La hermana incluso declaró que Alejandro Camacho y Humberto Zurita, van a continuar con los proyectos que tu hermano tiene, como Teatro de Terror, declarando que su mismo hermano dijo que "el show tiene que continuar" y no quiere que nada se detenga: "Entonces siguen sus dos producciones. El teatro del terror con Alejandro con la gira y el estreno de Madres el 13 y 14 de agosto. Gracias a Dios tenemos el cobijo de Humberto, quien es nuestro director, y nos sentimos bien y tranquilos para seguir trabajando".

Gabriel Varela. Internet

Pero ahora, la actriz acaba de brindar una entrevista para Televisa, en la que confirmó que por desgracia, su hermano acaba de ser diagnosticado con una bacteria carnívora, que por desgracia puede costarle la vida si no se controla, ya que se come los órganos del cuerpo que invade, afirmando que ya está sometido a un fuerte tratamiento: "Es una bacteria carnívora, entonces es muy peligrosa porque te puede ir comiendo los órganos. Tiene antibióticos muy fuertes, ya tuvo tres cirugías".

Finalmente, declaró que Gabriel ha estado en el quirófano en más de una ocasión en estos últimos días, después de su entrevista a TV Notas, porque tuvo tres infartos, señalando que sus constantes ingresos al quirófano es lo que pudo haber propiciado sus paros cardíacos, sin embargo, alega que su hermano es fuerte y de seguro saldrá adelante de todo esto: "La cuestión de los infartos me imagino que también fue por todo ese estrés que tuvo, pero Gabriel es un hombre tremendamente fuerte".

Fuente: Tribuna del Yaqui