Conductora de 'Hoy' humilla en TV en vivo a Francisco Cantú tras atacar a Alicia Villarreal

Ciudad de México.- La polémica presentadora del programa Hoy y grafológa, Maryfer Centeno, en una reciente entrevista estuvo frente a frente con Francisco Cantú, una de las celebridades más escandalosas del momento por sus declaraciones sobre la hija de Dulce y sus severos ataques en contra de la reconocida cantante de rancheras, Alicia Villarreal, y no desaprovechó la oportunidad para humillarlo en vivo, ante millones de espectadores latinoamericanos.
Cantú en medio de su escándalo con Romina Mircoli, en la que la acusaba de maltratar a Dulce en sus últimos meses de vida, también aseguró que fue pareja de Alicia cuando se dio un break en su matrimonio con Cruz Martínez, afirmando que ella le contó como ella se reía de él y de Arturo Carmona cuando estaban juntos. Por su parte, Villarreal negó todo: "Se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Ni sé por qué dice eso, jamás he salido con él".
Ahora, en el programa Siéntese Quién Pueda, Francisco estuvo presente y se mantuvo firme con sus pasadas declaraciones sobre la intérprete de Ay Papacito, y pide que no la vean como si fuera una víctima porque ella aceptó su romance aún estando casada: " Quiero que la gente sepa que no la vean como víctima. Fue una relación. Una relación es cuando sales con alguien. No me voy a meter en temas íntimos porque ahí sí ya no sería caballeroso. Yo no traté de colgarme de su fama".
Me da vergüenza que tengas la cara tan dura para hablar de mujeres y te coloques como una lavandera. ¿Tienes algún talento que no sean tus escándalos? Ojalá te conocieran por tus éxitos
La postura de Francisco es de protección. Le tengo que decir que no ha sido concreto en ninguna respuesta. Le quiero preguntar: ¿usted fue pareja de Alicia Villarreal? ¿Sí o no?
No fueron pareja pública ella dice de ser novios, él dice que no le preguntó pero pasaron cosas que en Estados Unidos los hace novios
Lo veo nervioso, pasando saliva, saca y mete la lengua”.
Cantú se defendió en otro tono: “Estoy nervioso porque aquí hay muchos panelistas que me han atacado. No sé si alguien aquí se va a parar a gritarme en la cara”.
Sacó una servilleta y la grafologa desmintió fuera letra de Alicia
Fuente: Tribuna del Yaqui