¿De 'Hoy' a la cárcel? Adela Micha metería a prisión a Maca Carriedo por desfalco millonario

Ciudad de México.- La reconocida periodista mexicana, Adela Micha, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que la acaban de acusar de estar preparando todo para meter a prisión a su examiga y excolaboradora laboral, Maca Carriedo, por el presunto desfalco millonario al que la acusó cuando se anunció que dejarían de colaborar juntas a mediados del año 2024, ¿acaso pasará del programa Hoy a la cárcel?

En Kadri Paparazzi acaba de afirmar que Aline, la excontadora de la creadora de La Saga, fue arrestada, incluso pasaron las fotos que lo prueban, ya que la joven está esposada y junto a agentes de la Policía de la Ciudad de México, declarando que se encuentra bajo acusaciones de usar una cédula profesional falsa. Según 'El Chakal' y 'El Lobo', esto es una estrategia preparada para presionar a que Alin le de información de Maca y el desfalco.

Pero eso no fue todo, sino que de la misma manera, declararon que Susan, exsocia de Adela, también fue detenida por las autoridades mexicanas, ya que también es señalada de ser parte del desfalco millonario que sufrió la expresentadora de Televisa, pero que al parecer salió casi de inmediato por un amparo que metió y así puede estar en libertad mientras que se realizan investigaciones sobre el asunto.

De la misma manera, señaló que Aline y su novio hace un año demandaron a Adela, acusándola por supuestamente no darles una justa liquidación después de su despido, lo que al parecer, hizo que se moviera para colocar las fichas a modo de ganar, y ese arresto lo podría usar para que hablen en contra de Maca, a cambio de liberarla a ella de esto y darle su liquidación, al menos eso afirmaron en Kadri.

Cabe recordar que después de que Maca anunciara su salida de La Saga, Adela en entrevista con Javier Ceriani, reveló que comenzó a investigar todo a fondo, y a retomar las tareas que tenía Carriedo, descubriendo así, muchas cosas que la sorprendieron, como ese desfalco de tres millones de pesos, que no solo le afecta económicamente, sino que también de manera emocional por lo mucho que la quería: "Abrí la coladera y salió mucha mie.... Estoy recogiendo el tiradero, y sobrellevando las consecuencias económicas, emocionales y psicológicas".

Fuente: Tribuna del Yaqui